Российские наемники: Против американцев у нас не было шансов 12.02.2018, 8:12

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Стали известны новые подробности разгрома россиян в Сирии.

По предварительной информации, первое боестолкновение США с Россией в ночь с 7 на 8 февраля завершилось для агентов Москвы в Сирийской Республике катастрофическим и молниеносным разгромом. Массированная оборонительная атака со стороны американских стелс-истребителей, вертолетов, боевых дронов и артиллерии в течение нескольких минут привела к полной ликвидации бронеколонны ЧВК Вагнерa, пытавшейся поддержать наступление асадитов на нефтяные поля в Сирии, которые удерживают союзники США. Newsader собрал значительное количество информации из открытых источников — СМИ, соцсетей и прочих ресурсов, — где сообщаются подробности крупного боя американских военнослужащих против российского подразделения, обернувшегося для россиян, вероятно, самыми серьезными потерями личного состава за всю сирийскую кампанию, которую проводит Россия с сентября 2015 года. Сведения основываются в том числе на аудиопереговорах российских наемников.

Российские наемники из частной военной компании Вагнера оказались в числе боевиков, ликвидированных американскими ВВС 7 февраля при попытке отбить у союзников США нефтяные поля. Об этом сообщают телеканал CBS со ссылкой на чиновника Минобороны США, а также многочисленные российские источники. Предварительно можно говорить о первом в Сирии эпизоде гибели российских солдат от ударов американских сил. Число погибших россиян оценивается свыше 200 человек. При этом такая информация, вероятно, опровергает заявление Москвы о том, что она не участвовала в этой операции сторонников режима Башара Асада.

"Очевидно, речь идет о так называемой ЧВК Вагнера, которая действует на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата, — указывает со своей стороны волонтерская группа Conflict Intelligence Team в своем Telegram-канале. — По данным источников Пентагона, истинной причиной столкновения стал контроль за одним из нефтяных месторождений в этом районе. В 2017 году "Фонтанка" сообщала о контракте между российской компанией "Европолис", аффилированной с «ЧВК Вагнера», и сирийскими властями об "освобождении" и последующей эксплуатации нефтегазовых ресурсов Сирии".

"На этот раз в Сирии случилось кое-что серьезное"

В свою очередь Игорь Гиркин, командовавший российскими боевиками в Украине в 2014 году, подтвердил, что штурмовой отряд "Вагнера" действительно понес тяжелые потери в ходе оборонительной операции, которую провела проамериканская коалиция.

"Уничтожен 5-й штурмовой отряд, бронегруппа и артиллерийское подразделение. В районе населенного пункта Хишам", — написал он в своем аккаунте "Вконтакте".

"Одно — практически полностью уничтожено, второе — разгромлено "в хлам", — писал Гиркин, указывая, что российские потери составили около 100 человек.

Ранее он отметил, что вопреки официальным заявлениям Минобороны РФ о том, что "официальных российских военных", все же "под видом сирийцев", "ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения "Вагнера".

Позднее появилось сообщение Гиркина о том, что противоречивые сведения о российских потерях "постоянно изменяются в сторону увеличения".

"На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально — сотни. Несколько сотен... Якобы - аж за 600 (644, если точнее, - и это только убитых)... Ранее звучали цифры в 215-217 "200х"... И еще сообщают, что "не окончательно" — много людей по сейчас числятся пропавшими без вести... Исключать вероятность таких потерь тоже нельзя — ведь бои продолжаются и плацдарм, который (мне это давно известно — с декабря месяца) был захвачен на восточном берегу Евфрата и контролировался именно "вагнеровцами" — теперь практически ликвидирован при массированной поддержке артиллерии и авиации США. Возможно, кроме указанной колонны досталось и другим подразделениям", — пишет Гиркин, добавляя, что появляется "все больше информации, что «под раздачу» вместе с наемниками попало и какое-то подразделение Службы специальных операций Министерства обороны (ССО)".

"При таких потерях «замести мусор под ковер» (а для кремлевских стратегов все люди — мусор) полностью не получится и, пусть с опозданием, но масштаб катастрофы будет известен во всех подробностях", — резюмирует Гиркин.

О том, что "на этот раз в Сирии случилось кое-что серьезное", говорится и на ресурсе Telegra.ph. По данным автора "ЕЖ", в ночь с 7 на 8 февраля "войска США уничтожили на 5-ую роту этих самых "Вагнеровцев", которые "двигались с наступлением в сторону позиций сил Коалиции".

По данным ресурса, представители командования США и РФ не успели связаться друг с другом по "горячей линией", обычно используемой в подобных случаях во избежание случайного столкновения, поэтому "началась бойня". Как следует из заметки, американские войска применили вертолеты, артиллерию, а затем и авиацию для отражения нападения, устроенного российско-сирийским альянсом.

"Итог — почти вся 5-ая рота уничтожена, это больше 200 человек, обстрел начали с вертолетов и артиллерии, потом уже в дело пошла пехота", — говорится в материале издания.

Отмечается, что в ходе операции американские дроны уничтожили артиллерию ЧВК "Вагнер", которая должна была прикрыть атакующую группу: "Говорят, что там даже собирать нечего, потому что все начисто разбомбили".

По данным источника "ЕЖа", после этого инцидента из Сирии были эвакуированы около 150 раненых: "Три борта: В Москву и два в Питер. В основном все осколочные, просто авиацией/артой прошлись", — пишет автор, подчеркивая, что прямого боестолкновения с американцами не было.

Аудиопереговоры: "Были пиндосы… Сначала артой накрыли"

В Сети появилась аудиозапись переговоров российских наемников, которые подтверждают большие потери в результате американской атаки. Расшифровку переговоров цитирует в том числе издание Znak.com, опуская при этом огромное количество ненормативной лексики, обильно присутствующую в диалоге.

"Были пиндосы (американцы)… Сначала артой (артиллерией) накрыли, потом подняли четыре вертушки (вертолеты) и в карусель запустили из крупнокалиберных пулеметов… У наших кроме автоматов ничего не было. Вообще устроили там ад. Пиндосы конкретно и четко знали, что это мы идем, русские вот наши шли завод отжимать, а они на этом заводе сидели… Очень много пропавших без вести", — говорит голос на первой записи, отмечая, что "сразу же" погибли 200 человек в первой роте, 10 во второй и еще сколько-то в третьей.

"Брат, ну смотри. Там 177 убитых — только 5-я рота. 2-ку практически не зацепило. Короче, 5-ку всю уничтожили, их раскатали там авиацией, вертушками, артиллерией, и курды с американцами на них поперли, у пацанов просто не было шансов, 5-ка легла почти вся", — сообщается на второй записи.

Третья запись свидетельствует, что российско-асадовские артиллерийские силы пытались атаковать американскую бронеколонну, демонстративно поднявшую флаг США, однако американские вертолеты оперативно нейтрализовали угрозу со стороны "Вагнера", которые в итоге потеряли 215 убитыми. По его словам, "вагнеровцы" "в колонну выстроились", "не доехали до этих (позиций) метров 300–700". Он указал, что вперед пошел один из взводов, тогда как "колонна, стояла".

"Эти американский флаг подняли и по ним арта начала жестко… ("бить"), а потом вертушки подлетели и начали ("громить") всех... Сейчас парняга отзвонил — в общей сложности 215 «двухсотых», вроде так, короче раскатали просто жестко… Обозначили себя… Наши вообще на что надеялись?... (Сбегут)? Напугаются?", — недоумевает он.

По данным четвертой записи, "из техники, говорит, уцелел один танк и один БРДМ, а все... остальные танки были уничтожены в первые минуты боя сразу".

Ресурс WarGonzo, оказавшийся в числе распространивших эти аудиозаписи, написал о том, что "артиллерия не смогла защитить «вагнеровцев» из-за атаки дронов" США.

"Артиллерия не смогла поддержать уничтоженную колонну "вагнеровцев" не просто так — буквально сразу же она была атакована боевыми дронами американцев и выведена из строя. У ребят практически не было шансов - после артобстрела по остаткам колонны прошлись из вертолетов. Средств ПВО даже ручных не было. Немногие выжившие подтверждают — над окопами противника висели американские флаги", — сообщили собеседники WarGonzo.

Бой за нефть

Канал Directorate 4 связывает гибель россиян с ударами 8 февраля, когда "авиация стран Запада нанесла удар по частям правительственных войск, атаковавших позиции "Сирийских демократических сил" (СДС) в районе населенного пункта Хишам". Отмечается, что это произошло в ходе боя за нефтяное месторождение "Конеко", которое стало целью правительственных войск, поддерживаемых, по всей видимости, российской ЧВК.

"Несмотря на то, что оно физически контролируется СДС, шейх местного племени пообещал отдать его в пользование правительству Сирии (а скорее всего, одному из сирийских бизнесменов лично). Итогом этого договора и стала атака Сирийской Арабской армии (САА), — пишет Directorate 4. — Все стороны сходятся в том, что в результате удара было убито около 100 человек. Среди них как рядовые солдаты, так и высокопоставленные офицеры и бригадный генерал Юсуф Айша Хайдер".

Отмечается, что "помимо непосредственно военнослужащих САА, в атаке принимали участие иранские «Бригады Фатимию» и представители российской ЧВК", однако судить о количестве потерь в Directorate 4 не решились.

"Зачем полезли на американцев"

В группе ВК, которая носит название "Проект Партизан Наёмники Выживание Тактика Поход", говорится о том, что информация о разгроме американцами российского подразделения подтвердилась. По данным группы, 7 февраля в район Дейр-эз-Зора было отправлено в бой 253 гражданина России, в том числе 5-я рота ЧВК "Вагнер", а также некие "СПН МО", "артиллеристы" и "танки".

"Из них погибло 217 (данные обновлены)", — сообщает группа, добавляя, что эти сведения не будут разглашены "по телевизору".

"Авиация коалиции USA безнаказанно … (уничтожала) граждан России почти 4 часа. Сначала долбила Артиллерия. Потом Lockheed AC-130 Spectre и пара вертолетов охотились и добивали тех кто пытался скрыться", — пишут авторы заметки, отмечая, что даже подручных средств ПВО у российской колонны не оказалось. По их словам, "большая часть убитых — груда останков", которые невозможно идентифицировать.

"Очень большой вопрос заключается в том, почему … (средства ПВО у россиян — Newsader) не появились заранее, хотя бы на этапе подготовки этой злополучной операции. Или кто-то думал, что американцы вдруг испугаются показать свою силу, зная, что формально им за это не смогут предъявить?", — сокрушается автор материала на сайте enotcorp.org.

Тем временем аккаунт ВК под названием "ЦСН ФСБ РФ" объявил "свои соболезнования всем родным, близким и знакомым личного состава 5-го штурмового отряда, погибшим в бою 7 февраля 2018 года, в районе сирийского Дейр-эз-Зора".

"В результате атаки сил коалиции на колонну отряда, погибло *** человек, в госпитале находится неопределенное количество трёхсотых в состоянии разной степени тяжести, — говорится в заявлении. — Отряд был атакован артиллерией, вертолетами которые устраивали «карусель», а также артбатареей «Спектр», местами боестолкновение с пехотой противника происходило на близкой дистанции. Артиллерия отряда, а также вся бронетехника сожжена. Сил и средств для противодействия авиации противника попросту не было. Бой шёл в течение 4-х часов, в результате которого 5-го штурмового отряда как подразделения больше не существует. Те, кто пытался как-то укрыться, становились добычей для вертолетов. Оставшимся в живых удалось пешком выйти назад к позициям дружественных сил".

Военный обозреватель Роман Сапоньков прокомментировал ситуацию следующим образом:

"По ЧВК Вагнера, в целом, есть подтверждение удара по колонне. Но не понятно, какое количество погибших. Считайте сами. Все погибнуть не могли. В обычном бою соотношение на 1 погибшего 3 раненых. Если не было стрелкового боя, т.е. поле боя не контролировалось противником, то соотношение такое и будет. Если поле боя занял противник, понятно, что раненых он добьёт/возьмёт в плен. Если верить цифре в 100 погибших, то раненых должно быть в два-три раза больше. Т.е. колонна должна была состоять из минимум 300 бойцов. Надо понимать, что должны были остаться не пострадавшие, кого не зацепило. Т.е. уже колонна получается в два батальона. Это как минимум машин 10 грузовиков, плюс штабные машины (Рысь/Тигр), пикапы и т.д. Разом накрыть такую машину невозможно, всё равно машины из строя вывалятся, народ из машин повыскакивает и рассредоточится. Конечно, там пустыня и укрыться невозможно. Но если не было последовательных налётов авиации, с корректировкой с воздуха (читай, добивания), то таких потерь быть не могло. Если всё же добивание имело место, то это другой вопрос...", — пишет он.

По его мнению, реальных потерь у "Вагнера" в десять раз меньше, чем об этом говорится в других источниках.

"Зачем они полезли на американцев, большой вопрос. Возможно, самодеятельность. Накрыли их дронами и артой", — сообщает Сапоньков.

В соцсетях также высказываются сомнения в отношении числа погибших.

Версия американской стороны

Как писал ранее Newsader, по данным американской стороны, в ту ночь в наступлении с российско-асадовской стороны принимало участие около 500 человек, российские танки Т-54 и Т-72, а также артиллерия. По данным CNN, в их нейтрализации приняли участие в том числе стелс-истребители пятого поколения F-22, а также F-15 и боевые дроны MQ-9.

"20-30 артиллерийских и танковых машин разместились в радиусе 500 метров" от штаб-квартиры SDF перед тем, как Коалиция успела нанести по ним удары, рассказал американский чиновник. Он отметил, что США расценили маневры прорежимных сил как попытку захватить прибыльные нефтяные месторождения, которые SDF освободили от ИГИЛ в сентябре и теперь удерживают соответствующую территорию, рассказывает телеканал CNN.

По данным Минобороны США, было ликвидировано свыше 100 человек, в то время как американцы и их союзники потерь не понесли.

"Представители коалиции регулярно контактировали с российскими коллегами и до, и во время, и после нападения (прорежимных сил — Newsader), — сказал представитель Пентагона. — Российские официальные лица заверили Коалицию, что не станут нападать на нее".

По заявлению американской стороны, Коалиция расценила нападение со стороны асадитов в качестве "неспровоцированного акта агрессии" и вынуждена была ответить массированным огнем с целью отбить атаку.

Согласно заявлению штаба Коалиции, объектом вылазки со стороны режима Асада стал "хорошо известный" штаб сирийских демократических сил (SDF), расположенный примерно в восьми километрах к востоку от реки Евфрат. Последняя служит линией разграничения между зонами операций США с одной стороны и российско-асадовского режима с другой.

"Защищая коалиционные и союзнические силы, Коалиция нанесла удары по атакующим, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в миссии по уничтожению нашего главного врага — ДАЕШ", — сказали в проамериканской Коалиции, имея в виду арабскую аббревиатуру термина "Исламское государство".

В то же время Минобороны России ранее сообщало, что 7 февраля атаке подверглись "сирийские ополченцы, которые проводили операцию против «спящей ячейки» «Исламского государства» в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода «Эль-Исба»".

"При выполнении задачи ополченцы подверглись внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США международной коалиции", — говорилось в сообщении МО РФ.

В ведомстве подчеркнули, что ополченцы, попавшие под удар коалиции, не согласовали свою операцию с командованием российской оперативной группы.

Данных о гибели россиян Минобороны не приводило.

Пентагон: "Россияне бы нам сказали"

Глава Пентагона Джеймс Мэттис официально не подтвердил, что в ходе операции 7 февраля погибли российские военные.

"Думаю, россияне бы нам [об этом] сказали", — сказал Мэттис, предположив, что контрактников или сотрудников российских частных военных компаний у Хашшама не было, передает ТАСС.

В то же время он предупредил, что не располагает точной информацией на этот счет.

Глава МО США подчеркнул, что США не рассматривают инцидент у населенного пункта Хашшам в провинции Дейр-эз-Зор как следствие сбоя в работе линий связи, призванных не допустить различных инцидентов между российскими и американскими Вооруженными силами в Сирии. Он выразил уверенность, что Москва не причастна к инциденту и не контролировала ситуацию.

"Мы всегда знали, что в данном чрезвычайно сложном пространстве боевых действий имеются элементы, над которыми, я бы сказал, у россиян контроля нет", — добавил министр.

По имеющейся у Вашингтона информации, сирийские силы, которых коалиция во главе с США обстреляла 7 февраля у Хашшама, не находились под командованием ВС России.

"Факт заключается в том, что кто-то решил нас атаковать, а россияне говорили, что речь идет не о них. <...> В моем понимании это не сбой в работе линии связи, направленной на предотвращение конфликтов. Я имею в виду, нельзя просить Россию предотвратить конфликт в том случае, когда она что-то не контролирует, это не могло быть выполнено", — указал руководитель американского военного ведомства.

По его словам, случившееся вызвало у него недоумение, поскольку в этом районе "многие месяцы, если не годы", Евфрат использовался как линия разграничения между силами США и оппозиции, а также войсками России и правительства Сирии, и никогда прежде нарушений согласованной границы не наблюдалось.

"Эта линия деконфликтации целиком сохранялась, невзирая на то, что вы слышали в новостях или где-то еще. Россияне всегда отвечали на [сигналы американцев по этой зоне], мы всегда отвечали. Она никогда [прежде] не нарушалась как линия деконфликтации", — заверил министр.

"Мы координируем [в этом районе] даже наземные операции с каждой стороны", — отметил Мэттис. Согласно изложенным им сведениям, российские военные не находились среди сирийских сил, подвергшихся обстрелу коалиции у Хашшама. "Россияне нам в то время говорили, что их сил там нет", — заявил глава Минобороны США.

Ранее американские представители неоднократно подчеркивали, что будут защищать свои и союзнические войска в Сирии от нападения со стороны кого бы то ни было, и что единственная их цель в САР — это уничтожение ИГИЛ. Впрочем, в последнее время США все чаще утверждают, что не будут спешить выводить свои войска из региона и помогут местным жителям восстановить политический процесс, нарушенный многолетним внутренним вооруженным конфликтом между сирийским правительством и оппозицией.