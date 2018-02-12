«Прекратите свои отписки!»: Родители встали на защиту белорусскоязычного воспитания 3 12.02.2018, 8:26

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Белорусы направили обращение в Министерство образования.

«Земной поклон семьям и отданным своему делу воспитателям, благодаря которым мы имеем хотя бы слабые ростки белорусскоязычного дошкольного образования», - говорится в обращении родителей, вставших на защиту белорусскоязычного воспитания в детских садах, сообщает «Наша Ніва».

Проблема первая: никто не спрашивает у родителей, на каком языке они хотят детский сад

Родители стремятся записать детей в учреждения дошкольного образования сразу после рождения, так как общеизвестно, что садики переполнены и можно не попасть в желаемый, если записаться поздно.

Запись происходит в службе «Одно окно» в районной администрации. Это первый и обязательный шаг при постановке на учет. Родители выбирают один или несколько детских садов, куда хотят отдать ребенка. Выбрать язык обучения при этом невозможно. На вопрос, в каких садиках будут группы с обучением по-белорусски, специалисты «Одного окна» отвечают «не знаем», потому что группы формируются на начало каждого учебного года. Форму постановки на учет сотрудник заполняет в компьютерной программе. Этот процесс не виден родителям, они получают на руки распечатку с номером очереди и списком выбранных садов. Сам бланк существует только на русском языке.

Обычно на этом этапе родители и сдаются, потому что на руках младенец, требующий внимания 24 часа в сутки, а в садик еще только через два или три года. Родители записываются в ближайший сад и прячут русскоязычную распечатку в сумку.

Далее [согласно с постановлением Министерства образования Беларуси № 234 от 16.08.2011] данные бланков заносятся в таблицу с названием «Список детей, нуждающихся в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования». Графы с желаемым языком обучения в этой таблице нет. Именно это постановление — главное препятствие для получения белорусскоязычного образования. Оно не предусматривает сбор информации о желаемом языке обучения.

Согласно постановлению, формируется одна общая очередь, в которой белорусскоязычные дети, а также дети, родители которых хотят отдать их в группы с белорусским языком обучения, оказываются далеко один от одного. И даже если представить, что родители самоорганизуются и придут большой компанией в 20—30 человек в «Одно окно», чтобы записаться один за одним в конкретный садик, то и это не гарантирует «оазис белорусскости», потому что перед ними окажутся записанными еще столько же человек с другими приоритетами.

Последние несколько месяцев районные администрации оживились и начали предлагать вписывать язык обучения в графу для записи номера желаемого детского сада. Но неясно, как они собираются использовать эту информацию, если постановление № 234 не предусматривает хранение и накопление таких сведений.

Проблема вторая: в семи из девяти районов Минска нет белорусскоязычных садиков

Полностью белорусскоязычных садиков в Минске два: №534 во Фрунзенском и №187 в Центральном районе. Только в этих двух районах и садиках можно стать на учет, и быть уверенных, что ваш ребенок будет слышать белорусский язык на занятиях. В семи остальных районах города такие садики отсутствуют. Соответственно, никто не знает, будет ли создана белорусскоязычная группа через несколько лет в выбранном садике или нет.

Даже если вы сорвали джек-пот и в вашем дворе есть сад с белорусскоязычной группой, то шансов, что ваш ребенок будет туда ходить, очень мало. Пока сформированную группу не доведут до школы, новую набирать не будут из-за отсутствия персонала, который владеет белорусским языком.

Создание в садике новой группы с белорусским языком обучения тоже может оказаться совсем на радостной новостью, потому что туда автоматически переходит набранная за год до того ясельная группа.

Шанс учиться по-белорусски пролетает перед родителями при зачислении в садик. Они заполняют анкеты, где могут отметить язык обучения. Если большинство родителей выскажется за белорусский язык, группа может начать учиться по-белорусски. Однако часто администрация настаивает на том, что в группе, русскоязычность которой определена заранее, нельзя выбрать белорусский язык при поступлении, так как такой порядок оформления документов. Затем заведующий может отказать в создании белорусскоязычной группы по причине нехватки методических материалов и отсутствия воспитателей, которые хорошо разговаривают по-белорусски. Предложение найти квалифицированных воспитателей тоже отклоняется, потому что «штат укомплектован, и я не хочу его менять».

Как бы то ни было, механизм принятия решения о выборе языка обучения в группе не прописан в законодательстве, поэтому даже если большинство родителей за белорусский язык, никто ничего не гарантирует.

Проблема третья: воспитатели не знают белорусского языка

Родители призвали Минобразования взяться за белорусскоязычные садики: «Прекратите свои отписки. Посмотрите на реальные семьи с их потребностями!»

И теперь самое важное. Даже если вам повезло, и вы преодолели все препятствия, ваша группа с белорусским языком обучения — абсолютная фикция.

Сформированная по общей очереди на 90% из русскоязычных детей, она с утра до вечера общается по-русски. Русскоязычная коммуникация начинается с оправданий воспитателей, что дети их плохо понимают. И это нормально для русскоязычных детей, если уж Минобразования так формирует группы. Но проходит месяц, два, год, годы, а коммуникация так и остается русскоязычной, потому что белорусской от воспитателей не требуют. Почему не требуют? Потому что большинство — русскоязычные. Почему большинство в группе русскоязычные? Потому что так создаются группы по постановлению №234 Минобразования. Это постановление, без преувеличения, является фундаментом русификации общества. Сделав белорусскоязычных бесправным меньшинством, можно творить все что угодно. Например, сегодня воспитателю, согласно актуальному законодательству, не требуется знать белорусский язык, чтобы работать в группе с белорусским языком обучения!

И даже в случае, если в группе большинство детей могут разговаривать по-белорусски, они все равно переходят на русский язык, потому что по-русски проводятся занятия музыки, физкультуры, математики. По-русски разговаривают няни, другие воспитатели, родители детей, и даже заместитель заведующей и заведующая. Это считается нормальным и допустимым в «группе с белорусским языком обучения».

Занятия, которые должны проводится по-белорусски, представляют собой рассказ по-русски о белорусском языке. Дети изучают белорусский язык так, как учили бы иностранный. В младшей группе для детей от 3 до 4 лет воспитатели вводят белорусский язык. На занятиях они знакомят детей с некоторыми белорусскими словами: «добрай раніцы» или «смачна есці». Что должны делать на этих занятиях дети, которые дома от рождения говорят по-белорусски?

Из праздников только календарные белорусские проводятся по-белорусски — например, Колядки. Если поинтересоваться, как они проходят, то окажется, что под традиционным празднованием сотрудники понимают чтение белорусских стихов, исполнение белорусских песен и белорусских народных танцев. Коммуникация при этом идет по-русски.

Можно утверждать, не боясь ошибиться, что групп, куда бы дети приходили и попадали в атмосферу белорусского языка, где бы они и все вокруг разговаривали по-белорусски, теперь не существует. То, что Министерство образования называет «группой с белорусским языком обучения» по существу является группой, где белорусский язык слышат на нескольких занятиях несколько раз в неделю.

В полностью белорусскоязычных садах ситуация аналогичная, потому что туда попадают дети по общей очереди. И даже в самом популярном садике Минска №314, который давно известен как наилучший выбор для белорусскоязычных детей и родителей, в группе может оказаться только половина таких деток.

Это иллюзия, что где-то в Минске существует «правильная» белорусскоязычная группа, которую надо только найти. В реальности каждый, кто окажется в такой группе, переживает сильное разочарование, поскольку белорусского языка, за которым он пришел, в садике не оказывается. «Оставляет впечатление полной профанации» — приблизительно такой формулировкой родители детей описывают ситуацию с белорусским языком в детских садиках.

Осенью 2017 года небезразличные белорусы направили в Министерство образования коллективное обращение, в котором просили изменить существующую систему учета детей и дать возможность выбора языка образования на первом шаге записи в дошкольные учреждения — в районных администрациях. Было собрано 482 подписи, но Министерство не увидело проблемы.

В то же время в Молодечно было собрано 500 подписей за изменение системы учета.

В Гомеле на протяжении двух лет родители добиваются создания отдельной очереди с белорусским языком обучения.

Предложения, адресованные Министерству образования:

— Поменять систему записи детей в детские сады. Добавить графу «Желаемый язык обучения (белорусский или русский)» в бланк, который заполняется при постановке на учет в службе «Одно окно». Создать бланк на белорусском языке. Вести открытую статистику пожеланий родителей относительно языка обучения.

— Сформировать отдельную очередь для родителей, которые хотят отдать своих детей в группы с белорусским языком обучения. Распределять детей из одной очереди в группы вместе.

— Ввести в служебные требования для педагогических работников (квалификационный справочник) пункт об обязательном владении белорусским языком на уровне свободного исполнения служебных обязательств.

— Нормализовать понятие «группа с белорусским языком обучения» и ясно прописать в законодательстве механизм создания и требования к таким группам.

— Укомплектовать детские сады учителями музыки, физкультуры и другими, которые владеют белорусским языком.

— Остановить ежегодную ротацию групп с белорусским языком обучения по случайным садикам.

— Создать в каждом районе Минска полностью белорусскоязычный детский сад. В некоторых районах, где большее число жителей, сделать несколько таких садов.

— Создать разновозрастные группы с белорусским языком обучения.

Просим Министерство образования, Комитет по образованию Мингорисполкома наконец взяться за дело. Проблема существует — прекратите свои отписки. За бравурными реляциями стоит увидеть реальные семьи со своими потребностями. С их правом, закрепленным основным законом страны — правом, которое, к сожалению, и на 27-ом году независимости существует только на бумаге. Иначе не «отделаться» от вопроса: «А зачем вы тогда существуете (за наш счет), высокие министерства и ведомства?»

Родители также создали онлайн-петицию «Победим дискриминацию детей по языковому признаку», ее может подписать любой желающий.

Не так давно на сайте Svaje.by появилась полная карта белорусскоязычных садов и групп Минска. Смысл этой карты не только в том, что все сады собраны в одном месте, но и в том, что под каждым любой может оставить свой отзыв и определить рейтинг по некоторым параметрам, в том числе языковом. Родители, которые написали это обращение к Министерству образования, провели титаническую работу и собрали сведения о всех 102 группах с белорусским языком обучения в столице.