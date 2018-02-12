Российские хоккеистки разгромно проиграли Канаде на Олимпиаде в Пхенчхане 12 12.02.2018, 8:30

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Канадки победили со счетом 5:0.

Российские хоккеистки потерпели разгромное поражение от сборной Канады в стартовом матче на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает tut.by.

Канада — Россия — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0).

Шайбы: 1:0 — Джонстон (Дженнер, Сальне, 21.55), 2:0 — Ирвин (Джонстон, 24.13, в большинстве), 3:0 — Дауст (Агоста, Пулин, 35.58), 4:0 — Джонстон (Лакетт, Пулин, 48.41, в большинстве), 5:0 — Дауст (Пулин, 50.44).

Броски: 48−18.

Штраф: 4−14.

В другом поединке предварительной группы «А» хоккеистки сборной Финляндии уступили команде США — 1:3.

В группе «В» матчи первого тура прошли 10 февраля:

Япония — Швеция — 1:2.

Швейцария — Корея — 8:0.

Матчи 2-го тура:

12 февраля. Швейцария — Япония, Швеция — Корея.

13 февраля. Канада — Финляндия, США — Россия.