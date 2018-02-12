Майк Пенс: США готовы к переговорам с Северной Кореей
- 12.02.2018, 8:32
Однако КНДР сначала должна отказаться от ядерной программы.
США продолжат давление на Северную Корею, но готовы к переговорам. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, передает РИА "Новости".
"Кампания по оказанию максимального давления продолжится и будет более интенсивной. Но если хотите поговорить, мы будем говорить", – сказал он в интервью Washington Post.
Пенса спросили, какие шаги потребуется предпринять Пхеньяну, чтобы с него начали снимать санкции. "Не знаю. Поэтому и нужны переговоры", – ответил вице-президент США.
Официальная позиция США заключается в том, что КНДР сначала должна отказаться от ядерной и ракетной программ, и лишь затем Вашингтон согласится на переговоры.