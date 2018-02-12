Царь ненастоящий 1 Кирилл Сазонов, site.ua

12.02.2018, 8:53

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Кирилл Сазонов

Есть такие политики, корону на голове которым очень хочется поправить лопатой.

И хорошо, если корона настоящая – она хоть равномерно по окружности распределит приложенную силу удара и массу лопаты. А если она из фольги, то есть фальшивая? Тогда совсем печально. Какую же корону вручат Путину на этих выборах? Он уверен, что настоящую и очень прочную. Но желание максимально легитимизировать захват Крыма в сумме с коварством украинских народных депутатов могут дать неожиданный эффект, превратив корону в подделку. Останется подобрать соответствующую лопату.

Итак, в марте пройдут «выборы» президента России (у них это ритуальное действо) на всей территории страны, плюс в оккупированном Крыму. Который весь мир считает территорией Украины. Конечно, проводить выборы на территории чужой страны можно, но только в посольствах или консульствах. Российских диппредставительств на территории Крыма нет. То есть выборы незаконны. И не только на оккупированных территориях – такие фокусы с законом ставят под вопрос общий результат. Не зря наблюдатели ОБСЕ отказались присутствовать на избирательных участках полуострова. Пикантности ситуации придает тот факт, что Путин пообещал лично голосовать именно в Крыму. Видимо, по открепительному талону. И это хорошо – чем больше внимания к нарушению закона, тем лучше.

Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров уже заявил, что после таких "выборов" "новый" президент РФ должен быть признан нелегитимным, поскольку в его избирании будут участвовать граждане Украины в оккупированном Россией Крыму. И пообещал, что Украина будет призвать международных партнеров ограничить контакты с Путиным. Легитимность которого будет под большим вопросом с точки зрения закона. А лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что фракция уже зарегистрировала проект соответствующего постановления в Верховной Раде. В документе утверждается, что оно нарушает "Конституцию и законодательство Украины", а также "принципы и нормы международного права". В результатах голосования можно не сомневаться - при всех недостатках нашей ВР вопросы российской агрессии объединяют большинство депутатов. А вот дальше становится совсем интересно.

Понятно, что наши западные партнеры на словах согласятся с незаконностью выборов в Крыму, но не признавать Путина сразу не рискнут. Но остаются международные суды и традиционная бюрократия наднациональных структур, которая с большей охотой соблюдает формальные решения, а не руководствуется политической целесообразностью. И в этом случае она играет на нашей стороне. Так или иначе, но легитимность выборов в РФ будет спорной. Еще один аргумент в руки сторонникам усиления санкций в отношении России – очередное нарушение норм международного права. И, соответственно, ослабление позиций всех «друзей России» на Западе. Лишняя соломинка ломает хребет верблюду. И пусть хозяин Кремля на верблюда откровенно не тянет, ни по росту, ни по полезности, но запас прочности всегда величина конечная.

Кирилл Сазонов, site.ua