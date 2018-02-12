Сенат США начал обсуждение иммиграционной реформы 12.02.2018, 9:19

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Эта неделя может войти в американскую историю.

На этой неделе в Сенате начинаются дебаты по вопросу, к решению которого Конгресс не мог приступить десятилетиями. Речь идет об иммиграционной реформе. Одной из самых неотложных проблем является судьба сотен тысяч молодых нелегалов, которым в ближайшее время может грозить депортация, но некоторые законодатели также хотят существенно изменить и ограничить легальную иммиграцию, что может серьезно отразиться на людях со всего мира, которые мечтают переехать в Америку, сообщает «Голос Америки».

После одобрения двухлетнего соглашения по федеральному бюджету на прошлой неделе Сенат намерен заняться следующим вопросом – иммиграцией. «Да, это произойдет прямо здесь. Следите за новостями. Следующая неделя может войти в историю», – сказал сенатор-демократ Дик Дурбин.

Президент Дональд Трамп положил начало дискуссии в прошлом году, объявив о закрытии Программы отложенного действия для прибывших в США детей (DACA), которая давала временный легальный статус иммигрантам, привезенным в Америку нелегально в детстве. Трамп дал Конгрессу время до 5 марта, чтобы решить их судьбу.

«Начиная с 5 марта в среднем тысяча молодых людей будут ежедневно терять защиту от депортации и легального права на работу в Америке», – констатирует Дик Дурбин.

Законодатели от обеих партий говорят, что молодые иммигранты заслуживают возможности реализовать свою американскую мечту.

«Я вижу в этом возможность для этих людей, которые буквально выросли в нашей стране, стать полноправными участниками нашей страны», – заявил сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд.

Президенту, однако, требуется нечто большее, чем решение проблемы с программой DACA.

«Нам нужна стена на границе, – подчеркивает Трамп. – У нас будет эта стена. Мы выделили три главных приоритета для создания безопасной, современной и основанной на принципах законности иммиграционной системы: охрана границ, прекращение цепной миграции и отмена ужасной визовой лотереи».

Кроме строительства стены на американо-мексиканской границе, Трамп стремится сократить число иммигрантов, которых Америка принимает со всего мира, и отдавать приоритет новичкам, обладающим передовыми трудовыми навыками.

Демократы предлагают более скромное соглашение, предусматривающее предоставление легального статуса участникам программы DACA, которых также называют «мечтателями», и укрепление американских границ.

«У обеих сторон и в обеих палатах есть стремление выполнить эту работу – помочь «мечтателям» и укрепить безопасность грани», – отмечает лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Высокопоставленные законодатели-республиканцы считают, что Трамп заслуживает высокой оценки за всеобъемлющий характер его иммиграционной инициативы.

«Президент Трамп, – заявляет сенатор Джон Корнин, – сделал то, чего так и не сделал президент Обама. Он предложил молодым людям, количество которых составляет 1,8 миллиона и которые являются участниками программы DACA или удовлетворяют ее критериям, возможность встать на путь к получению американского гражданства. Это невероятно щедрое предложение».

Но что – если до этого дойдет – реально может одобрить Сенат?

«Хотя я, конечно же, не могу гарантировать никакого результата, не говоря об обеспечении поддержки подавляющим большинством, я могу заверить, что процесс будет справедлив по отношению ко всем сторонам. Именно это я намерен обеспечить», – подчеркивает лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Макконнелл обещал, что дебаты будут открытыми. Это означает не только отсутствие ограничений по времени, но и возможность для сенаторов вносить неограниченное число предложений. При этом любой законопроект, принятый Сенатом, должен быть также одобрен Палатой представителей и подписан Трампом, чтобы обрести силу закона.