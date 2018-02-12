Названы лучшие продукты для укрепления нервной системы 2 12.02.2018, 9:28

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Работающему взрослому человеку необходимо включить их в свой ежедневный рацион.

Сезонная депрессия, раздражительность, переживания на работе – все эти факторы не могут не отразиться на состоянии здоровья, пишет newsyou.info.

Чтобы избежать проблем с нервной системой, эксперты советуют употреблять в пищу больше продуктов, богатых витамином В, что поможет справиться с чрезмерной эмоциональностью.

Витамины группы В – эффективное средство для поддержания и укрепления нервной системы. Продукты, которые содержат эти витамины, помогут снять усталость, повысить работоспособность, улучшить память и концентрацию.

Для того, чтобы запастись витаминами группы В, необходимо включить в свой рацион молочные продукты, морепродукты, мясо и бобовые культуры.

Успокоить нервы также помогут продукты богатые йодом. Не забывайте есть больше смородины, вишни, гречневой каши, морской рыбы.

Подойдут также финики, абрикосы, оливковое масло.