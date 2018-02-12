Почему польские фирмы ищут белорусов 9 12.02.2018, 9:35

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Количество белорусов, занятых в польских компаниях, быстро растет.

По данным Министерства семьи, труда и социальной политики, в прошлом году польские работодатели подали 1,8 млн. заявлений о намерении принять на работу иностранцев, пишет «Завтра твоей страны».

В том числе 1,7 млн. заявок касались украинцев — на 36% больше, чем годом ранее, пишет «Dziennik Gazeta Prawna». И все же рабочих рук не хватает. В прошлом году работодатели внесли 58 тысяч заявок о намерении взять на работу белорусов – это в два раза больше, чем в 2016 году. Количество работников из Беларуси будет, скорее всего, и дальше увеличиваться. Почему?

— Потому что украинцам нужно платить уже столько же, сколько полякам, – считает Моника Банысь из компании Personnel Service, которая занимается поиском работников для других фирм.

Зигмунт Пелус из Центра бизнеса и туризма из Гродно, как сообщает «Радыё Рацыя», добавляет, что стремительно растет число агентств-посредников, которые ищут работников для польских фирм. Только в Гродно их около 20, а по всей Беларуси — несколько сотен. Средняя зарплата в Польше в три раза выше, чем в Беларуси и в четыре раза — чем в Украине. Кроме того, белорусы едут в Польшу, потому что все сложнее найти работу в России.