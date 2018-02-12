В Киеве пройдет шествие в честь 100-летия БНР 12.02.2018, 9:54

Акция в столице Украины будет связана с местами памяти о выдающихся белорусах.

В Киеве создан организационный комитет для празднования 100-летия БНР. В него вошли представители движения солидарности «Разам» и Народного движения Украины, сообщает «Радыё Свабода».

Встреча организаторов состоялась в воскресенье, 11 февраля в киевском Музее шестидесятничества. Представители движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик и Игорь Ляльков рассказали об истории и современности борьбы за белорусский государственность.

На встрече было принято решение создать Организационный комитет для празднования 100-летия БНР в Киеве. К работе комитета присоединилась и политическая партия - Народное движение Украины.

Как сообщил представитель движения солидарности «Разам» в Киеве Олег Овчинников, акция к 100-летию БНР в Киеве состоится одновременно с акцией в Минске.

В Киеве пройдет шествие по белорусским местам Киева, в том числе к месту гибели Михаила Жизневского, к памятнику Владимиру Короткевичу возле посольства Республики Беларусь. Также отдадут почести и украинскому политику Вячеславу Чорновилу, памятник которому находится у мест столкновений демонстрантов с милицией в 2014 году на улице Грушевского.

За час до начала шествия планируется флешмоб «Час свободы», когда каждый желающий сможет поздравить Беларусь с Днем Воли в режиме онлайн.

Организационный комитет проведет еще ряд заседаний, в ходе которых уточнит подробности празднования 100-летия БНР и попытается вовлечь как можно больше организаций к сотрудничеству, сообщил Олег Овчинников.