Как белорусы за $4 тысячи превратили деревенский дом под Минском в комфортный особняк 7 12.02.2018, 9:59

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Молодая семья решилась на рискованный эксперимент.

После долгих мечтаний о хорошей жизни люди собрали волю в кулак, пожитки — в клетчатые сумки — и рванули из маленьких деревень в большие города, полные нескончаемых возможностей. Сели у окна, напряглись и стали думать, как бы это прикупить себе домик в деревне. Надо же, в конце концов, о чем-то мечтать! Михаил и Марина и сейчас живут в Минске. С возможностями у них все в порядке, амбиции на месте, и жилье имеется, но тихий дачный дом все равно хочется. Молодая семья до сих пор сомневается, перебираться ли туда насовсем, но возможность такую не отбрасывает: дом-то вышел ничего. О том, как из почти бесплатной развалюхи сделать удобное жилье за короткий период и сущие копейки, — в материале Onliner.by.

Переделка деревенского дома в комфортное современное жилье сродни езде на старых «Жигулях»: надо и колорит сохранить, и от букета въевшегося табака, приправленного ароматизатором-«елочкой», избавиться. А еще и с ценами не заиграться, иначе весь смысл теряется. Кажется, у Михаила и Марины получилось все сделать правильно.

Несколько лет назад мы уже писали об этом мужчине: это он построил самый большой в Беларуси дом на дереве в поселке Заречный неподалеку от Минска. Теперь напротив его усадьбы появился новый объект — менее экстравагантный, зато куда более практичный. Полуразвалившийся дом и 15 соток земли в придачу Михаил купил всего за $6000. Знающие люди советовали ему вырыть яму поглубже и столкнуть никудышную постройку экскаватором: так дешевле. Но Михаил и сам строитель.

Купленный в середине 2017 года дом был сильно накренен в одну сторону, деревянный фасад сгнил, вода со всего участка собиралась у крыльца и продолжала уничтожать постройку. Теперь же это вполне симпатичное крепкое жилище, хотя по положению окон и сейчас хорошо виден уровень наклона почти в 30 сантиметров.

— Сначала мне Миша даже заходить внутрь не разрешал: там действительно убиться можно было. Как только мы купили дом, муж вынес весь мусор, мы начали вычищать грязь. У нас была цель: успеть всего за три-четыре месяца, чтобы Новый год встретить уже здесь. Успели, — рассказывает Марина.

Некондиция, скидки, ручная работа

После долгих раздумий семья решила преобразовать фасад только с одной стороны — там, где он выглядел наиболее непривлекательно. Со стороны дороги дом сохранил свой первоначальный бирюзовый цвет.

— Сейчас бирюзовый в тренде. Во всех журналах публикуют фотографии построек в похожем цвете, даже в IKEA и Jysk такую мебель продают! Мы думали над тем, как сохранить фасад, но со стороны заднего двора дом сильно прогнил, так что спасти его никак не получалось, — вспоминают ребята.

Михаил заказал неструганую доску по 180 рублей за «куб» и отдал знакомому фермеру, который привел ее в порядок всего за 60 рублей. Все работы выполнял сам «потихонечку, в свое удовольствие». Через два месяца тыльная сторона была облицована.

Поскольку участок был довольно неровный, вся вода стекалась к дому и образовывала огромные лужи. Выровняли, привезли щебня, немного приподняли. В будущем семья планирует построить во дворе большую детскую площадку с качелями и горками, на которые будут пускать детей со всей деревни. Кажется, опыт пенсионера с его деревенским аквапарком не прошел даром.

Бетонной стяжке Михаил предпочел тротуарную плитку, которую он приобрел в Гатово по сниженной цене.

— Это некондиция. Если присмотреться, она вся покрыта мелкими пузырьками, из-за чего впитывает влагу и может со временем лопнуть. Но в моем дворе она находится под навесом, а потому ничего страшного с ней не произойдет. Если грамотно экономить и знать, что делать можно, а что нельзя, можно сильно скостить конечную сумму, — уверен мужчина.

На месте страшной будки для газового баллона и садовых инструментов Михаил построил небольшую террасу, где можно насладиться чашкой кофе с утра. Материалы для нее обошлись в 250 рублей.

Крышу мужчина решил не переделывать: шифер еще цел, к тому же изнутри он обшит листами жести, которые прослужат еще не один год. От соседей решено было отгородиться забором из металлопрофиля (240 рублей) и установить новые ворота (250 рублей).

Со слов Михаила, на все наружные работы ушло чуть больше $2 тыс.

— Больше всего уходит на мелочи. Только на пропитку для доски ушло 270 рублей, хотя казалось бы, — удивляется мужчина. — Материалы я покупал на рынке в Малиновке, брал у знакомых или искал на барахолке: у людей часто остаются стройматериалы, которые можно купить по дешевке. Мы за эти $2 тыс. круто преобразили двор и внешний вид дома, хотя обычно люди тратят на такую же работу намного больше.

Барахолка и реконструкция

Внутренней отделкой хозяин тоже занимался собственноручно, нанять пришлось только электрика и сантехника. Декорированием занялась Марина: нарисовала картины, поклеила обои, накупила мелочовки в недорогих минских магазинах.

Помещение разделено на три комнаты: кухню решили объединить с гостиной, а вторую половину дома — разбить на две комнаты средних размеров.

В центре внимания — большая русская печь, выполняющая роль плиты, камина и отопительной системы. Разбирать старую конструкцию мужчина не решился: слишком затратно, да и смысла большого в этом нет.

— Если бы мы строили с нуля, поставили бы сюда буржуйку или каминную печь. Но поскольку разобрать эту бандуру сложно и она по-прежнему хорошо работает, я не стал заниматься ерундой и оставил все как есть, — делится хозяин. — Мы сейчас больше всего мечтаем о центральном отоплении. Это сильно упростило бы нам жизнь. Ну а пока как есть…

Еще одна крупная проблема — это отсутствие душевой кабины и полноценного туалета. Пока мы установили только биотуалет и умывальник с небольшим бойлером. Думаю, чуть позже доведем все до ума, но пока не хватает на все это сил.

Потолки и часть стен Михаил решил зашить плитами OSB: не слишком экологично, зато быстро и дешево.

— Я еще пожалел, что стены тоже OSB-плитами зашил. Только потом понял, что куда лучше было бы использовать имитацию бруса: стоят они почти одинаково, а смотрится дерево куда приятнее.

Имитацию бруса Михаил купил тоже с дефектами, а затем просто запенил отверстия от сучьев и покрасил доску белой краской.

Небольшое читерство в интерьере

Почти всю мебель семья получила бесплатно или практически бесплатно: двери и ламинат остались после ремонта у сестры, старое кресло вытянули с балкона, где оно годами пылилось без дела, что-то было найдено на барахолке и приведено в порядок.

Две односпальные кровати когда-то были двухъярусной конструкцией. Мужчина просто распилил ее и прибил ножки.

Двуспальная кровать из массива сделана под заказ у деревенского мастера. Обошлась она всего в 100 рублей.

Кухню из МДФ делал сосед-плотник из Заречан. Стоила около 400 рублей.

Стол остался от прежних хозяев — нужно было только отмыть его «керхером» и покрасить. Прикрытый скатертью, он выглядит вполне ничего.

Внутренние двери тоже достались почти бесплатно, потратиться пришлось только на входную металлическую дверь и пластиковые окна.

Картины были нарисованы собственноручно, весь текстиль куплен на скидках и в недорогих магазинах.

На внутренние работы у ребят тоже ушло около $2 тыс. Конечно, если бы не подаренная родственниками мебель и личные запасы хозяев, сумма могла бы прилично возрасти, но такие пожитки имеются у многих. К тому же барахолка, где подобные предметы интерьера нередко отдают за бесценок, существует не просто так.

Зачем все это

Пока семья переезжать сюда насовсем не планирует. В первую очередь, их останавливает отсутствие удобств, что крайне важно для постоянной жизни.

— Однажды сюда должны провести центральное водоснабжение и отопление: поселок находится ровно на границе, и планы у властей вроде как есть. Пока же будем приезжать сюда на выходные и использовать дом как дачу. Поскольку напротив этого дома находится наша усадьба, мы могли бы его сдавать, но вряд ли он вызовет большой интерес: сейчас предложений под Минском крайне много, — рассказывает Михаил.

Изначально у семьи была еще более амбициозная и необычная идея: создать здесь сельский детский сад и тем самым привлечь скучающих местных старушек к работе — но пока ребята решили отложить эту концепцию до лучших времен.

— Было бы круто, если бы летом родители могли привозить сюда детей и уезжать по своим делам. Бабушки рассказывали бы малышам истории, учили рисовать или читать, развлекали их и зарабатывали этим на жизнь. Мы пока не отказались от этой задумки, но решили повременить. Это сложно, а времени у нас не хватает. Но однажды мы все же попробуем, если не решимся переехать сюда сами, — делится планами хозяин.

— Наш опыт должен показать, что не стоит бояться строительства и, если рассчитывать на квартиру не приходится, вполне можно рассматривать и такие варианты, — поддерживает супруга Марина. — У меня есть знакомые, которые ютятся в одной квартире с мамами, папами, бабушками и дедушками, но переехать за город не решаются. Возможно, теперь они по-другому посмотрят на такое положение дел.