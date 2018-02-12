NASA показало «молочные вихри» в Каспийском море
- 12.02.2018, 10:06
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Ученые намерены исследовать природу аномального явления.
Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем», сообщает ria.ru.
Снимок был сделан девятого января спектрорадиометром MODIS с космического аппарата «Терра». Как говорится в сообщении агентства, ветер на поверхности перемешивает воду и поднимает со дна отложения, что придает прибрежной части моря молочный оттенок.
Ученые намерены исследовать природу этого явления, чтобы исключить его негативное влияние на рыболовство.
В NASA отмечают, что анализ спутниковых изображений — ключевой метод мониторинга Каспийского моря.