NASA показало «молочные вихри» в Каспийском море 12.02.2018, 10:06

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Фото: NASA / NASA Earth Observatory / Joshua Stevens

Ученые намерены исследовать природу аномального явления.

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем», сообщает ria.ru.

Снимок был сделан девятого января спектрорадиометром MODIS с космического аппарата «Терра». Как говорится в сообщении агентства, ветер на поверхности перемешивает воду и поднимает со дна отложения, что придает прибрежной части моря молочный оттенок.

Ученые намерены исследовать природу этого явления, чтобы исключить его негативное влияние на рыболовство.

В NASA отмечают, что анализ спутниковых изображений — ключевой метод мониторинга Каспийского моря.