Лев Марголин: Инвестору нужна уверенность, что его деньги под серьезной защитой 1 12.02.2018, 10:24

Лев Марголин

Без независимого парламента и судов инвесторы в Беларусь не придут.

Работу по информационной поддержке белорусского экспорта необходимо усилить, заявил заместитель министра информации Павел Легкий на заседании коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома.

Как информационная поддержка может увеличить белорусский экспорт? На вопрос «Завтра твоей страны» отвечает экономист Лев Марголин.

— Если допустить, что белорусские предприятия производят шикарные товары, а потребители в разных странах просто не знают о их существовании, то достаточно напечатать побольше буклетов и раздать для распространения по посольствам. И будет нам счастье, — иронизирует экономист Лев Марголин.

Хорошая продукция, по его словам, сама заявляет о себе, а все остальное пробивает дорогу в жесткой конкурентной борьбе за счет качества и цены.

— Большая часть белорусских экспортных товаров практически нигде, кроме российских рынков, не бывает востребованной и не будет, — считает экономист.

Для увеличения экспорта другие страны привлекают инвесторов, у которых есть не только деньги, но и новые технологии, рынки сбыта, тех, кто умеет производить и продавать продукцию, но уже с маркой «Сделано в Беларуси».

— Но такие инвесторы – это штучный товар. За них идет борьба во всем мире, — говорит Лев Марголин. — Инвестору не важно, заработает он на 5 копеек больше или меньше, для него важна уверенность, что его инвестиции находятся под серьезной защитой всей правовой системы страны – независимых судов, законодательной базы, которая разрабатывается исключительно парламентом.

Пока всего этого не будет, серьезный инвестор к нам не пойдет — таков вердикт эксперта. А пока серьезный инвестор не пойдет, говорить об увеличении экспорта наивно и информационная поддержка серьезного прорыва в такой ситуации дать не может, подчеркивает экономист.

По его словам, если и есть в Беларуси какие-то перспективные экспортные разработки, то не хватает умения доводить их до товарного состояния.

— Чтобы из лаборатории товар пошел на широкий рынок, опять-таки нужны инвестиции, — подчеркивает Лев Марголин. — У нас единственный крупный источник инвестиций – это государство. А как государство эффективно вкладывает инвестиции, мы уже имели возможность наблюдать. Вот та же самая деревообрабатывающая промышленность. Кроме денег, там вообще ничего не надо. Лес у нас свой есть, приобрести оборудование по последнему слову техники – не проблема, спрос на товар огромный. Но даже здесь мы не смогли добиться успехов.