Барбара Риттнер: Соболенко через два-три года войдет в топ-10 12.02.2018, 10:36

Барбара Риттнер

Экс-тренер сборной Германии по теннису высоко оценила талант белоруски.

В Минске 10-11 февраля состоялся четвертьфинальный матч Кубка Федерации, в котором белорусские теннисистки противостояли немецким. Для капитана последних Йенса Герлаха игра в Беларуси стала дебютной в этой роли. До 2018 года сборную Германии на протяжении 15 лет возглавляла Барбара Риттнер, с которой побеседовала «Салідарнасць».

– Сейчас вы руководитель женского тенниса в Германии. Что входит в Ваши обязанности?

– Я отвечаю за всё, что касается женского тенниса в стране. Я работаю много с поддержкой талантливых юниорок. Я координирую всех тренеров девушек от 12 лет и старше, включая те вопросы, кто возглавит команду на Кубке Федерации, и кто какие годы рождения девушек будет тренировать.

Борис Беккер в свою очередь отвечает за аналогичные моменты среди теннисистов-мужчин.

– Как бы Вы оценили ситуацию с новым поколением теннисисток в Германии?

– Пока тяжело. Потому что нынешнее поколение – Кербер, Гёргес, Петкович, Лисицки, Бартель – очень хорошее. Многие из них – это топ-теннисистки, которые в свое время стояли в топ-10 и топ-20.

Сейчас идет новое поколение – Антониа Лотнер, Карина Виттхёфт, Анна-Лена Фридзам – и пока тяжело прочувствовать их потенциал как возможных топ-игроков. Это долгий путь, но несколько хороших талантов у нас есть.

– Если говорить про новое поколение игроков в Восточной Европе и Беларуси, какое впечатление они производят?

– Количество талантливых игроков в Восточной Европе впечатляет. Я сейчас сужу по молодежным турнирам. Невероятно талантливые ребята, начиная Россией и заканчивая Китаем, откуда в последнее время приезжает много хороших перспективных игроков, играющих всем сердцем и желанием отдать все силы для победы. У них есть все, чтобы в будущем войти в этиту мирового тенниса.

– Если говорить об Арине Соболенко, какой Вы видите её будущее?

– Соболенко – это огромный талант, обладающий всеми качествами, чтобы стать топ-теннисисткой.

Я думаю, через два-три года она войдет в топ-10. Я уже давно за ней наблюдаю, еще по юниорам. Физически у нее есть все данные – она высокая, сильная, с невероятной силой воли и ударами. Ментально она также спокойна и хороша. Сейчас она начала сотрудничество с Магнусом Норманом, профессиональным тренером. Это говорит о том, как профессионально она уже мыслит.

Пока ей всего 19 лет. Думаю, через несколько лет она будет играть в Беларуси ключевую роль.

– Вы сами играли в одно время со Штеффи Граф. Имея в команде звезду с мировым именем, было сложнее или легче находится в тени такого лидера?

– С одной стороны я достаточно долго стояла в рейтинге от 25-го до 50-го места. Но никто особенно не воспринимал меня, потому что были Штеффи Граф и Анке Хубер, которые были в топ-10.

В тени Штеффи было спокойно, но одновременно тяжело, потому что тебя никто не воспринимает всерьёз.

– В последнее время теннисный мир сотрясают драматические истории из автобиографий теннисисток о непростых взаимоотношениях с родителями. В свое время подающие надежды молодые девушки терпели унижения и избиения от своих отцов (Елена Докич, Марьяна Лучич-Барони). Если наблюдать ситуацию сегодня, может ли что-то подобное происходить и сейчас?

– То, что сейчас в нескольких автобиографиях появляются такие откровения, вовсе не значит, что так у всех. Это единичные случаи.

Конечно, без помощи родителей в самом начале ничего не будет. Поддержка родителей всегда важна. И здесь есть примеры отца Каролины Возняцки, который привел дочку к первой строчке рейтинга. Или отец сестер Уильямс

Но родители должны понимать, когда они должны уступить свое место профессиональному тренеру.

– Читали ли Вы автобиографию Шараповой?

– Нет.

– А с какими автобиографиями знакомы?

– Я читала книги Агасси, Беккера, немного Докич.

– Может, Ангелик Кербер тоже уже пишет что-нибудь?

– Не знаю. Но насколько я знаю Энжи, думаю, что нет. Энжи замкнута и спокойна. Я не могу представить, что она сейчас этим занимается. Если да, то это делает для неё кто-то другой. Энжи хочет спокойствия, к тому же она еще играет. Поэтому не могу себе это представить.

– В прошлом году на Кубке Федерации в игре против США на церемонии открытия был перепутан гимн Германии (была исполнена версия времен нацизма). Повлияло ли это на настрой девушек (Германия проиграла всухую 0:4)?

– Это было неприятно и очень непрофессионально. Конечно, в какой-то степени это повлияло на эмоциональный настрой перед матчами, но не думаю, что этот фактор был решающим в нашем поражении.

Человек, исполнявший гимн, просто загуглил наш гимн и выучил то, что попалось ему под руку. Да, он пел по-немецки, но он не был немцем. Слава Богу, в Минске этот прокол не повторился...