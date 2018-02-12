Пять фактов о «бизнес-империи» Лукашенко 22 12.02.2018, 10:46

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Чем занимается управлении делами правителя.

Лукашенко выступил за укрепление роли и значения своего управления делами в экономике страны.

«Салідарнасць» собрала несколько историй об организации, которую прозвали «бизнес-империей» Лукашенко.

Работает с первых дней правления Лукашенко

Управление делами было создано одним из первых указов Лукашенко в августе 1994-го. Вскоре управление возглавил Иван Титенков, человек из команды правителя.

Все начиналось с организации, призванной вывести на самоокупаемость содержание органов власти. Но Титенков, которого с первых дней нахождения на новой должности прозвали «завхозом» Лукашенко, очень скоро поднял планку гораздо выше.

Почему бизнес-империя

Покупая в магазине молоко от «Молочного гостинца» или обедая в минском «Лидо» далеко не все из нас догадываются, что оба эти предприятия находятся в непосредственном ведении УДП. И не только они — список интересов управления намного шире.

Строительство и торговля, гостиницы и санатории (в том числе зарубежные), недвижимость и сельхозпредприятия (несколько лет назад управделами стало крупнейшим производителем молока в СНГ).

Кроме того, национальные парки, логистический центр, мясокомбинат и банк. А еще лотереи и транспортные компании, Дом печати, минская типография и Департамент по гуманитарной деятельности.

Как все едва не закончилось только начавшись

Имея такие масштабы, сложно избежать коррупционных скандалов. А их за годы существования УДП было немало. Один из первых едва не похоронил управление вместе с его основателем.

В декабре 1994-го депутат оппозиции БНФ в Верховном Совете Сергей Антончик подготовил доклад о коррупции в ближайшем окружении Лукашенко. Нашлось в нем место и «завхозу» Титенкову. Как сообщала в конце 1999-х «Белорусская газета», вскоре после обнародования знаменитого доклада о коррупции тот подал в отставку, но ее не приняли.

После ареста делового партнера Титенкова Виктора Логвинца, управделами все же ушел в отставку и надолго уехал в Россию.

Еще один коррупционный скандал в управлении разразился в начале 2000-х, когда была арестована управляющая делами Лукашенко Галина Журавкова. Ей вменяли хищение более $ 3,2 млн. Но за решетку она не отправилась, так как была помилована Лукашенко.

В 2013-м стало известно об уголовном деле в отношении трех функционеров УД. В кулуарах говорили о том, что тогдашний управделами Николай Корбут был помещен под домашнем арест.

Источник пополнения фонда Лукашенко

О том, что управление делами занимается пополнением внебюджетных фондов Лукашенко независимая пресса писала еще в бытность Ивана Титенкова руководителем организации. Сам правитель наличие таких фондов долгое время отрицал.

Чем управление займется в ближайшее время

Год назад стало известно о том, что управделами Лукашенко создает свою сеть аптек. После недавней встречи руководителя страны с управделами Виктором Шейманом стало известно о возможном расширении работы в области фармацевтики.

Также на встрече шла речь о создании предприятия в сфере электронных лотерей.