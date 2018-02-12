Компьютеры белорусов скрыто майнят криптовалюты 12.02.2018, 10:51

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Процесс начинается после установки Adobe Flash Player.

Специалистами обнаружен новый метод заражения компьютеров – хакеры внедряют вредоносный код в программу-установщик Adobe Flash Player.

На первой строке рейтинга киберугроз по Беларуси – браузерный майнер JS/CoinMiner, который добывает криптовалюту без ведома пользователя. Скрипты для майнинга встраиваются во вредоносные сайты или скомпрометированные легитимные площадки, пишет intex-press.by.

Кроме того, много компьютеров было заражено еще двумя программами для скрытого майнинга – Win32/CoinMiner и Win64/CoinMiner.

Всего же в прошлом месяце 6,89% пользователей ESET NOD32 из Беларуси столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.

Антивирусная компания рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и защитить свой ПК современным антивирусным ПО.