Европейские нефтяники заработали на падении цен на нефть 12.02.2018, 11:06

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Крупные нефтяные компании рассчитывают продолжить снижать cебестоимость нефти.

Европейские нефтяные компании, включая англо-голландскую Shell, французскую Total и английскую BP, приспособились к ценам на нефть ниже $60 за баррель и неожиданно оказались в лучшем финансовом положении по итогам 2017 года, чем в 2013 году, когда баррель Brent стоил выше $100, говорится в обзоре рейтингового агентства Fitch Ratings, пишет rbc.ru.

По итогам 2017 года большинство европейских компаний стали зарабатывать больше, чем тратить, — их свободный денежный поток (денежные средства за вычетом капитальных вложений и налогов) оказался положительным или почти равным нулю. Например, у BP он составил минус $0,5 млрд, а у Total — $6,6 млрд, указывают аналитики Fitch. Это намного лучше, чем в предыдущие годы, когда мейджоры не уделяли столько внимания операционной эффективности и больше тратили на капитальные вложения. К примеру, в 2013 году, когда нефть стоила в среднем $109 за баррель, свободный денежный поток Total был минус $14 млрд, а у BP — минус $3 млрд.

Денежный поток компаний вырос в результате масштабного сокращения капитальных затрат, введения так называемых скрипт-дивидендов (обязательство о выплате дивидендов, например в виде векселя — это позволяет откладывать выплаты на более длительный срок), объясняют аналитики Fitch. Кроме того, мейджоры стали снижать затраты на нефтехимические и нефтеперерабатывающие проекты. Компаниям также удалось снизить себестоимости добычи нефти, в том числе за счет снижения цен на услуги нефтесервисных компаний, говорится в сообщении Fitch.

Крупные нефтяные компании рассчитывают продолжить снижать cебестоимость. Так, к 2021 году BP собирается добиться безубыточности проектов при цене нефти $35–40 за баррель, в то время как сейчас они окупаются при цене только $50 за баррель. Но, как правило, вместе с ростом цен на нефть (11 января цены на нефть Brent превысили $70 за баррель впервые за три года) компании начинают больше тратить, скорее всего, точка безубыточности западных нефтяных проектов будет находится в районе $50–60 за баррель, скептичны аналитики Fitch. Это позволит нефтяникам зарабатывать положительный денежный поток, заключают они. Главной угрозой для рейтингов западных нефтяников будет решение акционеров на фоне высоких цен на нефть выплачивать дивиденды вместо погашения долгов, предупреждают аналитики. Сейчас баррель Brent стоит дороже $65, но это цена вряд ли будет устойчивой: на фоне роста добычи сланцевой нефти в США цена скорее стабилизируется на уровне $50–60 за баррель, прогнозируют эксперты Fitch.