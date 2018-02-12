Герой мема «Сrazy IT party» помог Маску запустить Tesla в космос 12.02.2018, 11:10

Польское IT-общество назвало его «лучшим послом польской информатики в мире».

Томеш Чайка, фотография с которым превратилась в мем про гиков «Crazy IT party» (или «сумасшедшая вечеринка»), вырос успешным инженером, работает в компании Илона Маска SpaceX и разрабатывал программное обеспечение для запуска ракеты-носителя Falcon Heavy, пишет «Медуза».

6 февраля она вывела на космическую орбиту электрокар Tesla Roadster — теперь автомобиль будет летать вокруг Солнца с включенной песней «Space Oddity» Дэвида Боуи. Об участии Чайки в проекте сообщило Польское IT-общество.

На снимке 1997 года четверо старшеклассников в свитерах сидят в столовой вокруг стола с клетчатой скатертью; Томеш Чайка — второй слева. Фотография сделана на математической олимпиаде в небольшом польском городе Звардонь, где Чайка тогда занял второе место.

С конца 90-х он активно участвовал в международных соревнованиях по программированию, в 2004 году окончил факультет математики, информатики и механики Варшавского университета, во время учебы стажировался в Microsoft, а после нее — в Google. В 2007 году Чайка получил магистерскую степень по информатике и начал работать в Google, а в 2014 года перешел в SpaceX. Польское IT-общество назвало его «лучшим послом польской информатики в мире».