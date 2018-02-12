Компания бизнесмена Александра Кныровича пошла на банкротство 12.02.2018, 11:28

1,730

В отношении компании «Сармат Термо-Инжиниринг» возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности.

Об этом пишет сайт «Завтра твоей страны».

Около года назад ее учредители и руководители во главе с известным бизнесменом Александром Кныровичем были задержаны по подозрению в неуплате налогов и сегодня находятся в заключении и под следствием.

Как сообщается на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве, производство по делу об экономической несостоятельности «Сармат ТИ» возбудил Экономический суд Минской области по заявлению одного из ее кредиторов — фирмы «Кентавр- Энерго». Согласно информации с сайта, «Кентавр-Энерго», эта компания является «поставщиком трубопроводной и запорной арматуры, теплотехнического и нефтехимического оборудования на ведущие предприятия нефтяной, химической, газовой, металлургической, энергетической отраслей промышленности и коммунального хозяйства Республики Беларусь». Постановлением суда также введен защитный период на «Сармат ТИ» (до 20 марта 2018 года) и назначен временный управляющий.

Напомним, что основатель и совладелец компании «Сармат ТИ» Александр Кнырович был задержан вместе со своим партнером и топ-менеджерами в январе 2017 года. Практически сразу же представитель КГБ, который проводил спецоперацию, назвал причину задержания бизнесменов – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

По информации КГБ, с 2014 года представители «Сармат ТИ» путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение «заказных» биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции — предварительно термоизолированных труб (ПИ-труб). По данным ведомства, заказчики из числа должностных лиц ЖКХ и энергетики получали «откаты», суммы которых закладывались фирмой в себестоимость продукции. Вознаграждения за оформление «заказных» торгов и их проведение через биржу получали и биржевые брокеры, «работавшие в интересах руководства СТИ».

Как сообщалось, в течение 2014-2016 годов «Сармат ТИ» поставила организациям республики трубной продукции на сумму свыше 90 млн рублей, сумма неуплаченных налогов, по оценкам КГБ год назад, составляла 2, 8 млн рублей.

Одновременно с задержаниями руководства «Сармат ТИ» были взяты под стражу пойманные с поличными при получении взяток несколько должностных лиц районных организаций ЖКХ, «Брестэнерго», «Гомельоблтеплосетей». Всего, по делу «трубников» проходило 11 человек.