Белорусов не было на борту пассажирского самолета Ан-148 12.02.2018, 11:53

Об этом заявили в посольстве Беларуси в России.

Такую информацию БелТА подтвердили в посольстве Беларуси в России.

— По данным дежурного консульского управления МИД России, среди погибших в катастрофе граждан Беларуси нет, — сказал руководитель консульского отдела посольства Владимир Шорохов.

Он добавил, что эту же информацию белорусскому диппредставительству подтвердили в компании, которая обслуживает «Саратовские авиалинии» в аэропорту Домодедово.

Катастрофа самолета Ан-148 произошла 11 февраля после взлета из аэропорта в Домодедово. Самолет выполнял рейс из Москвы в город Орск Оренбургской области. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.