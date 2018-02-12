В Москве прошли пикеты против действий российских военных в Сирии 1 12.02.2018, 11:59

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Пикетирующие держали плакаты с резкими антивоенными лозунгами и критикой российских властей.

В Москве у здания министерства обороны в воскресенье прошла серия одиночных пикетов против участия России в военной кампании в Сирии, сообщает "Радио Свобода".

Московский журналист Денис Стяжкин сообщил в своём блоге, что пикетирующие держали плакаты с резкими антивоенными лозунгами и критикой российских властей. Об этом информирует "Эхо Москвы". В публикации говорится, что через трое суток после налета авиации США в Сирии российские власти так и не отреагировали на сообщения о гибели, "возможно, десятков российских граждан". По данным американских и курдских источников, удар наносился по наступавшим проправительственным силам в районе Дейр-эз-Зора на востоке страны. Погибли, по всей видимости, не кадровые военнослужащие, а служащие так называемых частных военных компаний, информирует "Эхо Москвы".

#Москва Москве возле здания Министерства обороны РФ прошла серия одиночных пикетов против военной кампании России в Сирии https://t.co/16rRNYVPwm pic.twitter.com/6BObbNJx7A — Денис Стяжкин (@styazshkin) 11 февраля 2018 г.

Команда расследователей из Conflict Intelligence Team сообщила 9 февраля в Фейсбуке, что, по данным источников в Пентагоне, среди проасадовских сил, попавших под удар международной коалиции, были "российские наёмники". Эта информация не получила официального подтверждения, но также не была официально опровергнута.

Газета The Washington Post в минувшую пятницу написала, что "фатальное столкновение" между американскими и российскими вооружёнными отрядами в Сирии служит "зловещим предзнаменованием". Командир сирийских курдов генерал Хасан, ставший свидетелем столкновения, назвал боевые действия русских "безответственными". Американская сторона видит в этом "хроническую проблему", мешающую найти решение сирийскому военному конфликту, отмечается в публикации американского издания.