Когда женщины становятся Жаннами д'Арк 1 12.02.2018, 12:27

Как дочери Курдистана сражаются за независимость родины.

«У войны, как известно, не женское лицо. Традиционно пространство женщины ограничено домом, детьми, их воспитанием, школой (в Беларуси, например, женщины составляют свыше 85% учителей), сферой моды, дизайна. Однако в ответственные исторические моменты нередко бывает, что именно женщины ведут вперед», - написал для «Нашай Нівы» Ян Стельмах.

«Известен пример Жанны д'Арк, которая спасла Францию во время Столетней войны с Англией. Или ирландской суфражистки Констанции Маркевич (Гор-Бут), боровшейся с британскими империалистами во время пасхального восстания 1916 года. Или знаменитых уроженок Беларуси Эмилии Плятер и Софьи Ковалевской в XIX веке: первая возглавляла отряд повстанцев в 1831 году, а вторая отстаивала права женщин и стала первой в мире профессором математики — женщиной. Или героинь Второй мировой войны: уроженки Беларуси врача Зинаиды Туснолобовой-Марченко и филиппинской партизанки Ньевес Фернандес. Или нашей современницы, пакистанской девушки Малалы Юсуфзай — правозащитницы, мужественно выступавшей против угнетения женщин и пережившей покушение, после которого едва выжила, и получившей Нобелевскую премию мира в 2014 году.

События последних недель [к сожалению, печальные] рассказывают нам о героинях курдского сопротивления.

Курды — многочисленный народ на Ближнем Востоке, разделенный между Турцией, Ираком, Сирией и Ираном. После Первой мировой войны рассматривался вопрос о признании независимого государства курдов на обломках Османской империи. Однако тогда курды не получили поддержки, так как были в союзнических отношениях с проигравшей в войне Германией, а Турция во главе с Мустафой Кемалем нашла союзника в лице Советской России и разгромила курдов.

Курдский народ целое столетие не прекращал борьбы за независимость. Турки со времен Мустафы Кемаля и по сей день жестко преследуют курдов и даже запрещают им назваться собственным именем, а только «горными турками». В 1930-40-е годы национальное восстание привело к созданию независимых курдских республик на севере Ирака и северо-западе Ирана, во главе восстания стоял Мустафа Барзани. Тогда Советский Союз одно время поддерживал курдов, но позже, когда Вторая мировая война завершилась и советские войска вышли из занятого ими Северного Ирана, сдали курдов — и силы Барзани были разгромлены.

Однако в 1990-е годы после продолжительной борьбы с режимом Саддама Хусейна курды Ирака достигли наконец автономии. Это помогло курдам в июле 2014 года дать отпор террористическому «Исламскому государству». Тогда их силы понадобились, так как иракская и сирийская армии спешно ретировались перед исламистами. Но Турция и тогда, бывало, бомбила курдские базы.

Амбициозный президент Турции Эрдоган на этом не остановился. К настоящей войне против курдов на севере Сирии турки перешли 19 января 2018 года, когда угроза со стороны исламистов стала минимальной.

Многие слышали о турецком наступлении на курдский район Африн в Сирии. Курды оказывают мужественное сопротивление. Разгорелись бои. С обеих сторон погибло уже до 500 человек. Несмотря на существенное превосходство в живой силе и технике (танки, самолеты, артиллерия), турки продвинулись вглубь курдского района совсем незначительно. Сказались мужество и патриотизм, военный опыт курдов, накопленный в боях с «Исламским государством».

Впечатляют своей героической самоотверженностью курдские девушки, которые жертвуют жизнями в боях с турками и исламистами.

28 января боец женского отряда YPG (Отряды народной самообороны) Авеста Хабур (Avesta Khaboor, 1998—2018) в бою возле поселка Хемам подорвала гранатой турецкий танк, сама при этом погибла. Подвиг Авесты Хабур позволил курдам задержать турок на подступах к поселку.

А 31 января турки встретили твердый отпор со стороны женского отряда. Как сообщает курдское информационное агентство Rudaw, во время боя турки и их союзники исламисты ранили и захватили в плен Барин Кобани (Barin Kobani, 1995—2018). Она также была известна как мужественный борец против исламистов и до последнего защищала свою позицию. Исламистские боевики жестоко убили курдскую героиню и не постыдились опубликовать фото ее изуродованного тела в интернете.

Всего в рядах курдской самообороны в Сирии воюет до десяти тысяч женщин, этим курдские отряды отличаются от арабских армий».