Витебский дальнобойщик: Женский пол в своей профессии встречаю все чаще и чаще 12.02.2018, 12:41

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Как живет и работает дальнобойщик из Витебска.

За четыре года фура для Сергея стала настоящим домом. Отпуск у дальнобойщика длится 30-40 дней, а жизнь за рулем — около 70, пишет «Витебский курьер».

По профессии Сергей техник-программист, до того как сдал на категории «С» и «Е» и пошел в дальнобойщики, работал на железной дороге электромонтером. Зарплата была достойная, но хотелось большего. По словам Сергея, в нашей стране таких денег нигде не заработаешь. Сколько это конкретно? Скромно умалчивает.

Рабочее место дальнобойщика.

- В начале этого пути было очень трудно. Пока привык к вождению такой крупногабаритной машины, научился проходить границы, оформлять документы. Случались поломки, приходилось прямо на дороге ремонтировать самому машину. Неоднократно платил штрафы. До сих пор есть трудности с иностранными языками, - рассказывает дальнобойщик.

Плюсом в такой нелёгкой работе Сергей считает возможность не только заработать хорошие деньги, но и побывать в разных странах мира, завести новые знакомства. Беларусь, Россия, Литва, Латвия, Польша, Казахстан, Германия, Италия, Австрия, Чехия, Болгария, Румыния, Венгрия, Бельгия, Голландия, Франция, Испания, Португалия — страны, в которых дальнобойщик был уже не раз и не два.

В пути.

Минус в том, что очень редко видишь своих родителей, родственников и друзей.

- Когда я после отпуска снова уезжаю рейс, первые пару недель очень скучаю по дому. Потом привыкаю и ни о чём кроме работы не думаю. Свое 25-летие отмечал в дороге (за рулём), на Новый год, Пасху, День победы, свадьбы и дни рождения детей друзей в прошлом году не попал. Как на зло, на все знаменательные даты был в рейсе, - делится Сергей.

Как и на любой другой работе, у Сергея есть выходные. После первой рабочей недели дальнобойщик останавливается на 24 часа на стоянке для отдыха. После второй недели — на 45 часов. Если не будешь соблюдать такой график, считается, что ты нарушаешь режим труда и отдыха. В Европе за это дают большие штрафы. Кстати, работает Сергей, конечно же, не один, а с напарником. Раньше Игорь (напарник Сергея) жил с ним на одной лестничной площадке. Сейчас там живёт его мать.

На стоянке. Выходной.

Ещё около 20 знакомых Сергея работают дальнобойщиками. Кто-то идёт на такую работу, чтобы заработать денег на квартиру, машину, строительство дома, а кто-то, чтобы обеспечивать семью, чтобы жена и дети ни в чём себе не отказывали, а кто и от безысходности, потому что не может найти хорошую работу с приличной зарплатой. У самого Сергея семьи пока нет, квартира уже есть, машину купил.

- Я зарабатываю для себя, хочу накопить денег на будущее. Такая работа не навсегда же. Сам я планирую работать дальнобойщиком лет до 30. А дальше будет видно. Одно точно знаю, как только появится любимая девушка, а затем образуется своя семья, с фуры слезу, - рассказывает молодой человек.

Сейчас Сергею 26 лет, а это значит, что если всё так и будет дальше идти по его плану, то 4 года он ещё будет колесить по разным странам и городам.

Наш герой развеял миф о том, что дальнобойщики плохо питаются. Сергей рассказал, что всегда старается есть вкусную, полезную пищу, которую готовит сам. В его меню есть различные гарниры, мясные блюда и даже супы. Несколько дней назад парень жарил вот такие котлетки.

Котлеты от дальнобойщика.

- Был очень удивлён, когда увидел за рулём фуры девушек. Общаться мне с ними ещё не приходилось. Но каждый раз женский пол в своей профессии встречаю всё чаще и чаще. Некоторые работают на пару со своими мужьями, - говорит дальнобойщик.

Сергей назвал несколько качеств, которыми должен обладать настоящий дальнобойщик: терпеливость, спокойствие, стрессоустойчивость, а самое главное — внимательность.

Необходимо отметить, что такое трудоустройство является официальным. Фирма, в которой уже 4 года работает Сергей - литовская. Первый год он ездил исключительно за счёт открытой визы, потом получил вид на жительство в Литве.

На одной из стоянок Витебской области. Фото Дарьи Бриг

- Всё, что зарабатываю, всё моё. Могу сказать одно, профессия тяжёлая, но в плане денег это того стоит.