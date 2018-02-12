Премьер Турции посетит Беларусь 1 12.02.2018, 12:59

Бинали Йылдырым

Фото: Aktas

Официальный визит главы Турецкого правительства в Минск намечен на 14-15 февраля.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым совершит официальный визит в Беларусь, сообщили сайту enter.news в канцелярии турецкого правительства.

В рамках визита, намеченного на 14-15 февраля, премьер Турции проведет переговоры с Лукашенко, встретится с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым. Переговоры пройдут в формате один на один и в расширенном составе.

В программу визита Йылдырыма включены также встречи с председателем «совета республики» «национального собрания» Беларуси Михаилом Мясниковичем и спикером «палаты представителей» Владимиром Андрейченко.

В рамках визита планируется подписать ряд соглашений.

Ожидается, что премьер министр Турции примет участие в бизнес-форуме Турция-Беларусь, посетит в Минске мечеть, построенную при поддержке Турции, а также будет присутствовать на товарищеском матче по хоккею между двумя национальными сборными.