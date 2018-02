Рейтинг добра: 50 американских бизнесменов пожертвовали $14,7 миллиардов за год 1 12.02.2018, 12:57

Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс

Список возглавили Билл Гейтс и его жена Мелинда.

В прошлом году 50 самых щедрых частных лиц и супружеских пар пожертвовали в совокупности более $14,7 млрд. Это число символизирует возвращение в строй ключевых благотворителей страны и полностью затмевает $5,6 млрд, пожертвованные крупнейшими филантропами в 2016 году, $7 млрд — в 2015 году, а также внушительные $10,2 млрд, которые основные дарители пожертвовали в 2014 году. На самом деле, это самая высокая совокупная сумма с 2008 года, когда Великая рецессия начала негативно влиять на благотворительность в США, пишет Стросс Карстен для Forbes.ru.

Почему 2017 год стал таким удачным для благотворительности? Потому что у очень богатых людей было много денег благодаря двум годам успешного развития фондового рынка, согласно данным The Chronicle of Philanthropy, расположенного в Вашингтоне новостного и исследовательского издания, которое более 25 лет пишет о благотворительности и отслеживает суммы, переданные различным фондам и программам частными лицами и организациями. The Chronicle ежегодно публикует суммы пожертвований 50 самых щедрых людей страны в рамках отчета под названием «The Philanthropy 50», чтобы отдать должное частным лицам и супружеским парам, которые активно занимаются благотворительностью.

В этом году список возглавили влиятельные супруги Билл и Мелинда Гейтс, который в четвертый раз занимают первое место. В прошлом году пара, чье богатство в основном связано со статусом Билла Гейтса как сооснователя и давнего CEO Microsoft, пожертвовала почти $4,8 млрд. Согласно данным Forbes , состояние Билла Гейтса достигло $90,5 млрд на момент написания этой статьи, что сделало его вторым богатейшим человеком в мире после Джеффа Безоса, основателя Amazon (который не попал в рейтинг).

Получателем крупного пожертвования Гейтсов в 2017 году стала их собственное учреждение, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, крупнейшая частная благотворительная организация в мире, которая заявила, что на конец 2016 года ее уставной капитал составлял $40,3 млрд. Пожертвование этого года совершенно затмевает личные пожертвования пары в 2016 году, когда Гейтсы передали своему фонду $141,4 млн.

На втором месте рейтинга еще одна знаменитая состоятельная пара: Марк Цукерберг и Присцилла Чан, чье состояние (которые мы оцениваем в $73,7 млрд) связано с долей Цукерберга в Facebook, социальной сети, которую он основал в 2004 году. Как и Гейтсы, Чан и Цукерберг пожертвовали деньги на основание собственных благотворительных организаций: Фонд Чан-Цукерберг (Chan Zuckerberg Foundation) и Именной фонд Чан-Цукерберг (Chan Zuckerberg Donor Advised Fund) в рамках Фонда общества Кремниевой долины (Silicon Valley Community Foundation).

Третью позицию в списке Chronicle of Philanthropy удерживают Майкл Делл и его супруга Сьюзан, которые в 2017 году пожертвовали $1 млрд. Делл, основатель Dell Computers, обладает состоянием в $23,6 млрд, согласно базе данных Forbes. Получателем указанной суммы стал Фонд Майкла и Сьюзан Делл, расположенный в Остине, штат Техас.

Если взглянуть на список самых щедрых частных лиц и пар страны, заметно сильное преобладание технологической отрасли. Хотя всего 11 участников рейтинга Philanthropy 50 за 2017 год заработали основную часть состояния в технологической отрасли, в совокупности их пожертвования составляют около $8,7 млрд — 60% от общей суммы пожертвований всех, кто вошел в список. По данным Chronicle, это свидетельствует о том, что теперь больше жертвуют «голубые фишки» из области технологий, а не из мира высоких финансов.