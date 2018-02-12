Федынич: Люди спрашивают, как поддержать профсоюз РЭП и принять участие в работе 12.02.2018, 13:10

За 2017 год в независимый профсоюз вступили несколько сотен человек.

8 февраля в Минске прошел Пленум Республиканского совета профсоюза РЭП. Выступали члены Совета, руководители региональных организаций, представители информационной и юридической службы, координаторы молодежной сети: рассказывали о проделанной работе, о победах и о сложностях, с которыми сталкивается независимый профсоюз в регионах и столице, пишет praca-by.info.

Председатель независимого профсоюза Геннадий Федынич подчеркнул, что даже в непростое для организации время люди не потеряли доверия к РЭП:

– Сегодня мы приняли в профсоюз 50 человек. Несмотря на гонения, несмотря на уголовное дело, люди не пишут заявления о выходе: наоборот, вступают; спрашивают, как поддержать и как помочь, как принять участие в работе профсоюза РЭП.

Всего за 2017 год в профсоюз РЭП вступили 490 человек.

Были озвучены результаты работы правовой службы за 2017 год: проведено 1200 консультаций; вернули 37.700 рублей, 50 судебных процессов выиграно.

Также на Пленуме республиканского совета было принято заявление в поддержку профсоюза РЭП, которое будет отправлено в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием прекратить гонения на организацию и закрыть уголовное дело.