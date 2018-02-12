Иностранцы могут переносить фирмы в Польшу и получать разрешение на пребывание 4 12.02.2018, 13:49

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В силу вступили поправки к закону об иностранцах.

12 февраля в силу вступили поправки к закону об иностранцах. Согласно изменениям в законе, граждане государств вне Евросоюза могут переносить свои компании в Польшу и на этой основе получать разрешения на временное пребывание в стране, передает «Радио Польша».

Закон реализует директиву Европарламента и Совета Евросоюза от 15 мая 2014 года. Срок введения директивы истек 29 ноября 2016 года. Согласно Управлению по делам иностранцев, изменения могут коснуться 200 тысяч человек.

Максимальный срок перенесения компании в Польшу составляет 3 года в случае руководящих кадров и специалистов и 1 год в случае стажеров. Чтобы воспользоваться возможностью перенесения, требуется трудоустройство в данной фирме в течение 12 месяцев в случае руководящих кадров и специалистов и 6 месяцев в случае стажеров.

Направить воеводе ходатайство о разрешении на временное пребывание в Польше может исключительно руководство переносимой компании. На основе разрешения иностранец сможет работать в данной фирме на территории всего Евросоюза.

Кроме того, согласно поправкам в законе об иностранцах, лица, ходатайствующие о получении разрешения на постоянное пребывание, должны знать польский язык минимум на уровне B1. Обновленный закон предусматривает еще ряд изменений.