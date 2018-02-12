Домрачева заняла 37-е место в гонке преследования 44 12.02.2018, 14:08

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Дарья Домрачева

Белоруска показала худший результат по стрельбе среди всех участниц гонки.

Белоруска Дарья Домрачева показала 12-й ход на лыжне в рамках гонки преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане. Золото выиграла немка Лаура Дальмайер, серебро — у Анастасии Кузьминой из Словакии, бронза — у француженки Анис Бескон, сообщает pressball.by.

Дарья Домрачева показала худший результат скорострельности среди всех участниц гонки преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Домрачева заняла лишь 37-е место с шестью штрафными кругами.

В части скорострельности Дарья проиграла лидеру гонки Ирен Кадуриш из Швейцарии 1.35,2.