Стали известны новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл 1 12.02.2018, 14:23

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Кенсингтонский дворец опубликовал официальное заявление.

11 февраля Кенсингтонский дворец опубликовал официальное заявление, в котором сообщил новые детали предстоящей свадьбы принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, сообщает nv.ua.

О помолвке Гарри и Меган было официально сообщено в ноябре 2017 года. Также ранее стало известно, что свадьба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в субботу, 19 мая.

В новом сообщении дворца уточняется, что церемония состоится в полдень.

"Принц Гарри и г-жа Меган Маркл очень благодарны за многочисленные добрые пожелания, которые они получили после объявления о помолвке. Они с нетерпением ждут дня свадьбы и возможности разделить торжество с публикой", - говорится в заявлении.

Фото: EPA

Также на данный момент стали известны еще несколько деталей.

Церемонию будет проводить настоятель Виндзора, его преосвященство Дэвид Коннер. Архиепископ Кентерберийский Джастин Велби будет вести богослужение, когда пара обменяется брачными обетами.

В 13:00 пара, уже сочетавшаяся браком, прошествует по маршруту из часовни Святого Георгия, покинув Виндзорский замок через Замковый холм и пройдя вдоль Хай-стрит и через Виндзор-Таун, возвращаясь в Виндзорский замок по Лонг-Уолк. Эта короткая прогулка предоставит возможность большему количеству людей насладиться атмосферой этого особенного дня.

Фото: EPA

После службы, в холле часовни Святого Георгия будет проведен прием для гостей. Пара присоединится к собравшимся по возвращении с шествия.

Частный свадебный прием состоится вечером этого же дня. На нем будут присутствовать близкие друзья и члены семьи.