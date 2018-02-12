Стали известны новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Стали известны новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл1
- 12.02.2018, 14:23
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Кенсингтонский дворец опубликовал официальное заявление.
11 февраля Кенсингтонский дворец опубликовал официальное заявление, в котором сообщил новые детали предстоящей свадьбы принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, сообщает nv.ua.
О помолвке Гарри и Меган было официально сообщено в ноябре 2017 года. Также ранее стало известно, что свадьба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в субботу, 19 мая.
В новом сообщении дворца уточняется, что церемония состоится в полдень.
"Принц Гарри и г-жа Меган Маркл очень благодарны за многочисленные добрые пожелания, которые они получили после объявления о помолвке. Они с нетерпением ждут дня свадьбы и возможности разделить торжество с публикой", - говорится в заявлении.
Также на данный момент стали известны еще несколько деталей.
Церемонию будет проводить настоятель Виндзора, его преосвященство Дэвид Коннер. Архиепископ Кентерберийский Джастин Велби будет вести богослужение, когда пара обменяется брачными обетами.
В 13:00 пара, уже сочетавшаяся браком, прошествует по маршруту из часовни Святого Георгия, покинув Виндзорский замок через Замковый холм и пройдя вдоль Хай-стрит и через Виндзор-Таун, возвращаясь в Виндзорский замок по Лонг-Уолк. Эта короткая прогулка предоставит возможность большему количеству людей насладиться атмосферой этого особенного дня.
После службы, в холле часовни Святого Георгия будет проведен прием для гостей. Пара присоединится к собравшимся по возвращении с шествия.
Частный свадебный прием состоится вечером этого же дня. На нем будут присутствовать близкие друзья и члены семьи.