Как польская «Солидарность» победила коммунистов 2 12.02.2018, 14:47

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Польское движение «Солидарность» стало поворотным во всей мировой истории.

Будучи в Гданьске, я не мог обойти своим вниманием одно историческое событие (или, точнее, целую цепь событий), которое стало без преувеличения поворотным во всей восточноевропейской, а может быть, и мировой истории. Я говорю про движение "Солидарность", которое зародилось, здесь, на гданьской судоверфи и в итоге победило коммунистов в Польше, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

"Солидарность" появилась в августе-сентябре 1980 года на гданьской судоверфи (которая в те годы называлась "Судоверфь имени Ленина") под руководством Леха Валенсы, который в те годы работал простым электриком на местных предприятиях. Причиной создания движения "Солидарность" стало многолетнее противостояние польского общества и коммунистической власти, а формальным поводом стала защита прав рабочих, потерявших рабочие места — за "оппозиционную деятельность" власти уволили с работы крановщицу Анну Валентинович. Ещё рабочие протестовали против ухудшения жизненных условий — незадолго до протестов в столовых на судоверфи взлетели цены на обеды.

Думаю, гданьские рабочие, преодолевшие страх и вышедшие на протесты в 1980 году, и сами не догадывались, что стачка их небольшого коллектива перерастет в крупное общественное движение и распространиться в итоге на всю Польшу, а также станет примером для граждан других стран Восточной Европы и самого СССР. Это всё станет ясно уже значительно позже, а тогда, осенью 1980 года всё могло закончиться расстрелом протестующих — как это случилось в Гданьске в 1970 году.

Итак, большой рассказ о движении "Солидарность" и уникальные фотоснимки той самой гданьской судоверфи:

Для начала ещё немного истории. С самого начала своего установления в Польше (в 1945 году) коммунистический режим встретил здесь ожесточенное сопротивление общества. Против коммунистов началась вооруженная борьба, полностью справиться с которой "новым властям" удалось только к 1957 году, когда под Ломжей был окружен и уничтожен последний партизанский отряд партизан-повстанцев (бывший бойцов Армии Крайовой).

Удерживаться у власти коммунистам помогала пропаганда, делающая умелые, специфически польские акценты — якобы только под руководством коммунистов Польше вернули бывшие территории германские "Великого Рейха", плюс пропаганда традиционно пыталась опираться на "рабочий класс". Получалось плохо, так как польские рабочие имели сильный национальный патриотизм и влияние католической церкви — последняя, разумеется, относилась к коммунистам строго негативно. Пропаганда, кстати, в итоге "наступила на горло собственной песне", так как протестовать против коммунистической власти поднялись именно рабочие, и назвать их "бездельниками и художниками, выполняющим план Даллеса" уже не поворачивался язык.

Вооруженная борьба с коммунистами закончилась в 1957 году, но вслед за этим (а часто и одновременно) по Польше прокатилась волна забастовок и стачек — так, летом 1956 года прошли массовые протесты в Познани, в шестидесятые годы проходили волнения в студенческой среде, а в конце 1970 года протесты охватили Гданьск...

02. А мы, тем временем, начинаем нашу прогулку по местам былых протестов. Та самая знаменитая гданьская судоверфь находится недалеко от городского вокзала, который называется "Гданьск Главный" и выглядит вот так:

03. Рядом с вокзалом можно заметить высокий 90-метровый небоскреб, в котором во времена ПНР размещались НИИ кораблестроения и Центр корабельной техники. Поляки называют это здание "Зеленяк" из-за зеленого цвета стемалитовых панелей, которыми оно облицовано.

04. Вот так вокзал и НИИ кораблестроения выглядят с высоты, вокруг находятся обычные жилые кварталы Гданьска. Когда-то забор, окружавший гданьскую судоверфь, доходил до самого "Зеленяка", и сам небоскреб относился к предприятиям судоверфи.

05. Сейчас от старого забора осталась только фрагмент кирпичной стены, оставленный в виде памятного знака в честь начала движения "Солидарность". Небольшой участок дороги от "Зеленяка" до проходной судоверфи поляки называют "Дорогой свободы".

06. А вот и вход на ту самую судоверфь — сейчас всё окружающее пространство превращено в музей под открытым небом. Не будет большим преувеличением сказать, что именно здесь в конце XX века решалась судьба Польши и многих других стран Восточной Европы:

07. За пределами Польши немногие помнят об этом, но гданьские протесты 1980 года были далеко не единственными на этой площади, впервые гданьские рабочие вышли на массовые протесты в декабре 1970 года — рабочие были недовольны повышением закупочных цен на продовольствие, промтовары и строительные материалы, цены в магазинах выросли на 30%. Представителям протестующих уже удалось прийти к какому-то соглашению с властями, но высшее партийное руководство сделало ставку на силовое подавление протестов — военные (а также части силовой структуры ЗОМО, натренированной специально на подавление протестов) открыли огонь, в результате чего погибло 42 рабочих...

Сейчас в память о тех трагических событиях на площади перед входом в судоверфь установлен памятник.

08. На пяти языках на памятнике написаны следующие слова: "Памятник погибшим рабочим гданьской судоверфи, 1970. Павшим — в знак вечной памяти. Правящим — в знак предостережения, что ни один общественный конфликт не должен решаться силой. Согражданам — в знак надежды, что зло можно победить".

Между прочим, памятник появился ещё в коммунистические времена — создание памятного мемориала было одним из требований рабочих, вышедших на протесты в 1980 году.

09. Рядом с памятным знаком установлен монумент высотой в 42 метра, ровно по числу погибших рабочих. Напоминает монумент три креста, к крестовинам которых прикреплены три якоря.

10. А вот так выглядит площадь, где проходили все протесты. В центре сейчас установлен монумент, а чуть правее находится историческая проходная гданьской судоверфи.

11. Давайте подойдём поближе. Вот такое архивное фото я нашел в интернете, кто-то с высоты снял протесты 1980 года, когда на площади собралось около 17.000 человек. На снимке можно увидеть проходную, слева от которой находятся какие-то невысокие административные здания.

12. Историческую проходную оставили в неизменном виде — здесь остались старые двери и интерьеры времен ПНР.

13. Когда-то в этих окошках проверяли пропуска у всех, кто проходил на судоверфь:

14. А здесь сидела охрана:

15. Административных зданий, запечатленных на снимке 1980 года, сейчас уже нет — вместо этого здесь построен большой и современный музей движения "Солидарность":

16. Внутри в нескольких залах можно ознакомится с историей движения и основными историческими вехами польской истории конца XX века.

17. Со стен на посетителей смотрят протестующие рабочие, есть здесь и множество старых снимков Леха Валенсы. Поляки рассказывают, что бастующим рабочим было очень страшно выходить на протесты в 1980 году, еще свежа была память о расстреле 1970 года. 14 августа, в день начала забастовки собрались возле главных ворот судоверфи, но организатора забастовки Леха Валенсы почему-то не было. По толпе пошли слухи, что его арестовали, протестующие стали колебаться, как вдруг около 11 часов утра люди увидели бегущего со стороны проходной Валенсу, он вскочил на экскаватор и закричал директору судоверфи: "Вы меня помните? Я был вашим работником, вы меня уволили в 76 году!"

Оказалось, что Леха Валенсу просто не пускали на территорию судоверфи, и ему пришлось перелезать через стену. Кто знает, как сложилась бы история Польши, если бы Валенса не перелез тогда через забор.

18. Ещё в музее есть интересный сувенирный магазин, где множество сувенирной продукции посвящено "Солидарности".

19. В центре экспозиции можно увидеть предметы, с которыми у поляков ассоциируются последние годы ПНР — "дефицитная" туалетная бумага и красные рычажные весы:

20. Вид музея с высоты. Обратите внимание на исключительно интересную крышу, на которой размещен небольшой парк:

21. А теперь давайте посмотрим, как собственно выглядит сама гданьская судоверфь, на которой работали первые участники движения "Солидарность" и сам Лех Валенса. Сразу за современным зданием музея можно увидеть старые промышленные корпуса судоверфи, а также несколько жилых кварталов. Вдалеке видны портовые краны, ставшие одним из символов Гданьска и "Солидарности".

22. Местные жилые кварталы выглядят вот так. Когда-то эти дома строились в качестве жилья для первых работников предприятий судоверфи.

23. Подъезды здесь довольно аккуратные и чистые.

24. А прямо со двора видны грузовые краны судоверфи.

25. Множество корпусов, в которых ранее размещались предприятия, сейчас опустели — часть производства перенесли в другие места, а какие-то заводы в постиндустриальную эпоху стали просто убыточными.

26. Залы бывших цехов:

27. Именно на этих предприятиях работал когда-то Лех Валенса и все, кто стоял у истоков "Солидарности".

28. Бывшие промышленные цеха сейчас частично используются под автомастерские.

29. А на верхних этажах всё осталось как раньше.

30. Здесь есть множество кабинетов и комнат, в которые никто не заходил с конца 1980-х годов:

31. Возможно, именно в этой комнате когда-то проходили заседание Стачечного комитета "Солидарности":

32. Мебели здесь уже не осталось, но стены продолжают хранить историю. Например, в виде вот такого "Листка забастовщика" 1981 года, который полулегально распространялся среди рабочих.

33. А вот это — вход а административную часть гданьской судоверфи.

34. Лестницы, по которым когда-то ходили бастующие рабочие:

35. Полутемные коридоры с кабинетами, в которых когда-то закрывались и не выходили на работу бастующие сотрудники судоверфи.

36. Цех, помнящий историю "Солидарности":

37. Бывшая заводская столовая — повышение цен на обеды здесь стали когда-то одним из толчков к акциям протеста в 1980-м году.

38. Столовая давно заброшена — работники предприятий судоверфи питаются в других, современных заведениях. Внутри сейчас вот так:

39. Цех, где когда-то готовили обеды:

40. "Раздатка" в обеденном зале:

41. Коридоры.

42. Башенный кран:

43. Старые столовые и неэффективные предприятия остались в прошлом, а гданьская судоверфь сейчас живет новой жизнью. Многие пустующие цеха сдаются сейчас под арт пространства и мастерские:

44. А профильные предприятия продолжают свою работу. Краны всё так же продолжают поднимать грузы:

45. Доки — продолжают ремонтировать суда.

46. Гданьск живет привычной жизнью приморского города.

47. Как оказалось, всё это можно с успехом делать и без коммунистов)

Итогом протестов движения "Солидарность" стала его полная победа — протестующие отвоевывали у властей всё новые и новые свободы, что привело к историческому Круглому столу в феврале-апреле 1989 года, в ходе которого представители гражданского общества провели переговоры о постепенном уходе коммунистов из власти.

В 1989 году в Польше был учрежден институт президентства, "Солидарность" получила эфирное время на телевидении и в итоге встала у руля Польши на время Переходного периода. Затем были реформы Бальцеровича, которые стабилизировали финансовую систему Польши и заложили глубокие структурные преобразования экономики. 29 декабря 1989 года была упразднена ПНР и фактически распущена польская коммунистическая партия.

48. Польская "Солидарность" стала, пожалуй, уникальным явлением. Не выйди поляки в 1980-м году на протесты — кто знает, как в дальнейшем сложилась бы европейская история.