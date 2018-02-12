Трамп намерен приватизировать МКС 2 12.02.2018, 14:28

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Международная космическая станция может стать коммерческим предприятием.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует к 2025 году приватизировать Международную космическую станцию (МКС), преобразовав ее в частное коммерческое предприятие. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на внутренний документ NASA, сообщает DW.

Белый дом намерен прекратить финансирование МКС, но не собирается отказываться от орбитальной станции и разрабатывает план ее перевода в частный сектор. "Решение прекратить прямую федеральную поддержку МКС в 2025 году не означает, что сама станция будет возвращена с орбиты к тому времени", - приводит издание цитату из документа.

По информации The Washington Post, ожидается, что в проекте бюджета на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября), который должны обнародовать 12 февраля, администрация Трампа запросит 150 млн долларов на развитие "коммерческих структур и возможностей" для обеспечения приватизации МКС. По оценке издания, планы Белого дома, вероятно, столкнутся с критикой в Конгрессе, так как США потратили почти 100 млрд долларов на строительство и обслуживание станции.