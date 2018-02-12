Геннадий Федынич: Число «тунеядцев» – цифра лукавая 4 12.02.2018, 14:37

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Геннадий Федынич

Фото: «Салідарнасць»

Как белорусские власти насчитали 250 тысяч «тунеядцев».

Как ранее заявил глава управления политики занятости Минтруда Олег Токун, «если исходить из баланса трудовых ресурсов Беларуси, то это может быть примерно 250 тысяч человек», пишет gazetaby.com.

По мнению руководителя профсоюза РЭП Геннадия Федынича, белорусские чиновники сами плохо понимают, сколько в стране так называемых «тунеядцев».

– Мне кажется, что эта цифра лукавая, – заметил он. – Вероятно, она включает и тех людей, которые за детьми ухаживают, и тех, которые стоят на биржах занятости и нигде не задействованы.

По словам собеседника, в 250 тысяч «тунеядцев» включены также многие белорусы, которые давно уехали из страны и теперь работают за рубежом.

– Это цифра совершенно не соответствует действительности. Думаю, они под этот декрет хотят подогнать цифры и показать, что он просто необходим, – считает Федынич.

Сомнения у профсоюзного лидера вызывает и количество официальных безработных, которые зарегистрированы на биржах труда:

– Они говорят, что у нас безработица 0,5%? Но такие мизерные цифры по безработице у нас только потому, что люди не становятся официально на биржу труда, а ищут себе самостоятельно работу. Если вы хотите узнать реальные цифру, эти данные нужно умножать на десяток смело.

Руководитель РЭП уверен, что «как только начнет работать этот декрет, правительство ожидают не самые лучшие времена».

– Они еще даже не предполагают, чем может обернуться для людей, когда им выставят какие-то счета по 100%-ной оплате за услуги. Это понятно, что пойдут и письма, и судебные разбирательства. Если правительство влезет в эту ситуацию, то нахомутает столько, что последствия могут оказаться непредсказуемыми.

Это не значит, что люди в очередь выстроятся и будут платить подаяние. Особенно в той бедноте, в которой находится основная часть населения, – отметил Геннадий Федынич.