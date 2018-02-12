В Минске на крыше стадиона «Динамо» разбили палаточный городок 3 12.02.2018, 14:58

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На стадионе идет реконструкция.

Реконструкция стадиона «Динамо» идет полным ходом: строители изо всех сил стараются успеть сдать его в срок — до начала Европейских игр — 2019, пишет onliner.by. Недавно на его крыше появились довольно неожиданные для обывателей объекты — палатки.

Как объяснили в «Минскстрое», ничего сверхординарного не произошло: шатры установлены в связи с проведением малярных работ.

— Сейчас на объекте ведется покраска металлоконструкций, в связи с чем на крыше установлены так называемые тепляки. Они служат защитой от осадков и наледи во время проведения малярных работ. Они и раньше там стояли, но поскольку их было намного меньше, прохожие их не замечали. Сейчас же в связи с погодными условиями и тем, что сроки немного поджимают, мы увеличили объемы работ и шатры стали заметны издалека, — объяснил начальник управления строительства ГПО «Минскстрой» Василий Голуб.