Появилось видео разгрома российских наемников в Сирии 12.02.2018, 15:11

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«FoxNews» показал сюжет об ударе американских ВВС по нападавшим.

Американский телеканал «FoxNews» опубликовал сюжет об ударах ВВС США по сторонникам режима Башара Асада и российским наемникам ЧВК «Вагнер» в Сирии, в результате которого было уничтожено более 100 человек.

Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.

Сообщается, что причиной инцидента стала атака отряда сил российских наемников и сторонников режима Асада в размере около 500 бойцов на аванпост США в восточной Сирии.

Аванпост находится в пяти милях от реки Евфрат, близ демаркационной линии, разделяющей войска, поддерживаемые США, и силы режима президента Асада, которые поддерживает Россия.

Отмечается, что боевики открыли огонь из минометов, танков и артиллерии. Когда снаряды начали взрываться в опасной близости от позиций американских сил спецопераций, те запросили массированный удар с воздуха.

Американские войска нанесли нападавшим сокрушительный удар с помощью летающей артбатареи непосредственной поддержки Lockheed AC-130, истребителей F-15, F-22, ударных вертолетов «Апачи» и артиллерии морской пехоты наземного базирования. По информации СМИ, было уничтожено более сотни наемников. При этом никто из американских военных не был даже ранен.

По некоторым данным, количество убитых в Сирии бойцов российской частной военной компании «Вагнер» в зоне ударов, нанесенных США, достигло 215 человек.

В свою очередь министр обороны США генерал Джеймс Мэттис комментируя разгром наемников ЧВК «Вагнер» американцами, заявил, что Кремль отрицал присутствие своих войск в регионе.

Ранее кадры предполагаемого уничтожения российских наемников в Сирии на своей странице в Facebook опубликовал блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).