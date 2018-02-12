Юрий Ляшенко: Мы требуем соблюдения законодательства 12.02.2018, 15:18

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Планы по строительству завода в Светлогорске и то, что получилось в результате, сильно отличаются.

Последние месяцы в Светлогорске и окрестных деревнях стоит плохой запах от нового завода беленой целлюлозы, построенного китайской корпорацией. Люди жалуются на ухудшение состояния здоровья, удушье, тошноту и рвоту. Руководство завода и города уверяют граждан, что газы не вредны для здоровья, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Юрий Ляшенко, организатор акции в Светлогорске 11 февраля и один из лидеров БНК в Светлогорске рассказал о целях протестов:

— Завод строился китайцами, на их деньги. Кредит, полученный под это Минском от Пекина, является связанным. Строили завод китайские специалисты. Многие из них остались в городе, завели семьи, пошли мамы с колясками… Половина работников завода должна быть китайскими. Продукция, производство которой здесь, у нас, выходит дешевле, тоже идет в Китай.

Планы по строительству и то, что получилось в результате, сильно отличаются. Чиновники нам не говорили о том, что производство будет выделять вредные газы. На самом деле это происходит, и жители города чувствуют эти запахи каждый день. Речь идет о ядовитом газе меркаптан, который относится к группе веществ повышенной опасности. Приборов и оборудования для замеров уровня выделения этого газа в стране нет, методик контроля тоже нет.

Завод находится в черте города. Взрослые и дети не могут выйти на улицу – начинается головокружение, тошнота, появляются отеки. Единственное, что мы требуем – соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среди и организацию мониторинга вредных выделений.

Напомним, около 100 человек пришли 11 февраля на встречу с лидерами БНК в Светлогорске. Главной темой были экологические проблемы в городе.

На акции выступили представители экологических организаций и специалисты, которые рассказали о том, какую опасность представляет завод беленой целлюлозы. Жителям Светлогорска также раздавали листовки с приглашением на празднование столетия Белорусской Народной республики 25 марта в Минске и с информацией о способах обхода блокировки сайта «Хартия-97». Многие участники встречи подчеркивали, что это особенно актуально сейчас и благодарили журналистов за освещение местных проблем.