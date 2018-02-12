Стало известно, какой будет погода на неделе 12.02.2018, 15:24

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Ожидается снег и небольшие морозы.

На этой неделе сохранится зимний характер погоды со снегом и небольшими морозами. В первой половине недели погодные условия будет определять влажная воздушная масса, поступающая по периферии обширного антициклона, раскинувшегося над Россией. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

13 февраля, во вторник, ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах страны не обойдется без небольшого снега. Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −2...8°С, по востоку страны при прояснениях воздух охладится до −9...12°С; максимальная температура днем в основном составит −1...7°С, лишь по западу страны 0...+1°С.

В среду, 14 февраля, в отдельных районах страны пройдет небольшой кратковременный снег. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −4...10°С, при прояснениях местами воздух охладится до −11...12°С, максимальная температура днем −1...7°С.

15 февраля, в четверг, атмосферный фронт вызовет ночью в отдельных районах, днем на большей части территории нашей страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4...10°С , при прояснениях местами она понизится до −11...12°С, максимальная температура днем составит 0...−6°С.

16 февраля, в пятницу, атмосферный фронт и более теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы, обусловит на большей части территории нашей страны кратковременный снег, мокрый снег. Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −2...8°С, максимальная температура днем будет находиться в пределах −3...+2°С.