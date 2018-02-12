Ученые воссоздали облик Нефертити 3 12.02.2018, 16:01

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Это стало возможно с помощью 3D-сканирования.

Мумия была обнаружена в Долине Царей в конце ХІХ века и позже была идентифицирована как мать фараона Тутанхамона, сообщает zn.ua.

Гробница, получившая кодовое название KV35, была обнаружена в 1898 году археологом Виктором Лорэ. В гробнице было обнаружено большое количество мумий, одной из которых была "Молодая леди". Долгое время считалось, что мумия принадлежит юноше из-за бритой головы.

В 2003 году исследователи провели анализ ДНК и установили, что на самом деле "Молодая леди" является дочерью покоящейся рядом царицы Тии и Аменхотепа III, женой и сестрой Эхнатона и матерью Тутанхамона.

Теперь же исследователи создали трехмерную модель черепа мумии. Затем на основе трехмерной модели и методов судебной медицины палеохудожник Элизабет Дейнис, в прошлом известная благодаря реконструкции внешности Тутанхамона, воссоздала облик древней мумии.

Получившееся лицо схоже с бюстом Нефертити, поэтому ученые предполагают, что на самом деле "Юная леди" может оказаться легендарной красавицей. "Это невероятное лицо отвечает древним представлениям Нефертити. Это невероятно. Если принять во внимание предыдущие генетические данные, мы получили доказательства того, что мумия "Молодой леди" действительно принадлежала Нефертити", - заявил Эйдан Додсон из Университета Бристоля, который проводил изучение останков мумии.

Вместе с тем, более ранние исследования опровергают эту точку зрения и другие ученые оспаривают такие выводы. "Ни в одном тексте Нефертити не упоминается как дочь царственных особ. Если бы она действительно была дочерью Аменхотепа и Тии, сведения об этом точно сохранились бы. Ни в одном из сотен текстов не упоминаются родители Нефертити", - заявил Реймонд Джонсон из Университета Чикаго.

Ранее сообщалось, что министр по делам древностей Египта дал предварительное разрешение на использование радара для исследований в Долине Царей для того, чтобы проверить теорию, согласно которой гробница Нефертити находится в усыпальнице фараона Тутанхамона.