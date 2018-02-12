Белорусы предложили каждому выпустить свою криптовалюту 3 12.02.2018, 15:44

Программисты создают социальную сеть, где популярность можно конвертировать в токены.

На Coinmarketcap насчитывается полторы тысячи криптовалют, но реальное их число намного больше: существует масса токенов, которые не представлены на крупных биржах. Вполне может статься, что в обозримом будущем их станет еще больше, причем выпустить свои токены сможет любой человек за пару действий с мобильного приложения. Как и зачем это нужно, журналисты onliner.by узнали у разработчиков проекта HERO.org Виктора Крюкова и Алексея Короткова.

Монетизация популярности

Команда проекта сразу заявляет: они не плодят очередные криптовалюты, токены нужны чисто как маркетинговый инструмент. Разработчики предлагают инвестировать в людей и их таланты. Имеется в виду не подкинуть монетку музыканту в переходе, а купить персональную криптовалюту: она может сильно подняться в цене при росте популярности этого человека.

— Мы общаемся со знаменитостями, и они не знают, как еще монетизировать свою популярность: да, есть YouTube, стриминговые сервисы и донат, но этого недостаточно. Также многие бренды задумываются над выпуском своей криптовалюты.

Под знаменитостями HERO.org понимает не Осборна или Де Ниро, а молодежных блогеров. Целевая аудитория проекта — та, что с упоением смотрит на «лидеров мнений», люди примерно до 21 года. Популярный человек выпускает криптовалюту, которую приобретают фанаты. Далее селебрити назначает цену за различные активности: например, ужин с поклонником, участие в новом ролике и так далее. Это повышает стоимость токена.

— Сейчас группы в соцсетях тоже разыгрывают подобные мероприятия со звездами, и для этого не нужна криптовалюта…

— Артист может сделать что-то качественно новое, потому что он получает за это деньги, то есть заинтересован в своей популярности. Пока он не предлагает активности, цена токена околонулевая. Далее, например, знаменитость организует встречи. Таким образом, стоимость токена вырастет.

Людям не обязательно быть знаменитыми: они могут просто показывать свои таланты. Мы только предлагаем платформу, но не знаем, что люди будут с ней делать. Так было с Facebook, в которой контент создавали сами пользователи.

Активность за токены

Со стороны кажется, что знаменитость сама себе добавляет проблем: жил себе спокойно без криптовалюты, а здесь еще выдумывай, как развлечь фанатов, чтобы токены подорожали. Иначе какой смысл в криптовалюте, если за нее ничего не приобрести? Но разработчики уверены, что каждый человек хочет прикоснуться к кумиру:

— Допустим, ты подписан в Instagram на какого-нибудь известного человека…

— Пусть будет ДиКаприо.

— Вот, отлично. И он пишет: смотрите, вот моя собственная криптовалюта. Количество ограниченно, и за счет блокчейна токенов больше вообще не будет. Пока криптовалюта дешевая, быстро покупаешь ее и ждешь предложений от ДиКаприо. Ты понимаешь: это часть твоего кумира, и чувствуешь соприкосновение с ним.

Далее начинается мудреная конвертация: личная криптовалюта переводится в токен самого сервиса — HeroCoin. И уже этот HeroCoin торгуется на криптобиржах.

— Звучит сложно, но ты этого видеть не будешь. Все происходит автоматически: если привязана банковская карта, то сразу отображается, сколько нужно потратить фиатных денег и какой эквивалент токенов получишь.

— Получается, все равно нужно потратить обычные деньги на встречу со звездой?

— Да, по сути так. Либо обменять свою криптовалюту на токены знаменитости.

— Разве ее хватит? Токены ДиКаприо явно подороже моих будут.

— А вдруг однажды станешь знаменитым и твои токены вырастут в цене? Вообще, большинству пользователей HeroApp собственная криптовалюта не понадобится. Но они могут ее выпустить. Если будешь проводить активности и окажешься известным, твоя криптовалюта начнет приносить деньги.

— Почему главной мотивацией для человека вы называете популярность?

— Снимись ДиКаприо только в «Титанике», был бы он таким известным? Для поддержки своей популярности и роста доходов он должен появляться в фильмах.

— А как же самореализация, развитие своих навыков? Тот же ДиКаприо уже вошел в историю кинематографа, но продолжает сниматься.

— В мире все крутится вокруг денег. Чем актер, спортсмен или музыкант популярнее, тем больше он заработает. Поэтому привязка к известности уместна, на наш взгляд.

Разработчики придумали экономическую модель: на этапе pre-sale доступно 10% от общего объема вашей криптовалюты, а в случае дальнейшего успеха постепенно можно будет выпускать в свободную продажу не более 0,1% от общего объема. В стартапе говорят, что таким образом пользователи не смогут обвалить курс. Конечно, при условии, что криптовалюта хоть чего-то стоит.

Алексей и Виктор поясняют, что приложение HeroApp — обычная социальная сеть, а вся криптовалютная составляющая представлена в максимально понятной форме. В итоге получается что-то вроде Facebook, но с криптовалютами. Люди могут общаться, следить за жизнью друг друга и постить фотографии своих завтраков в надежде, что это кому-то интересно.

— Цукерберг в начале января взялся изучать криптовалюты, а под конец месяца Facebook запретила рекламу ICO и криптовалют. Вывод вроде бы логичен, нет?

— Это логично, если они оставляют за собой возможность выпуска собственной криптовалюты. Facebook невыгодно, чтобы на собственной медиаплощадке рекламировались сторонние токены. Также компания не хочет, чтобы появлялись негативные новости о криптовалютах.

Ориентировочно в конце года HeroApp дойдет до стадии релиза. Пока что разработчики планируют проведение ICO и налаживают контакты с селебрити: конкретных имен назвать не смогли, но намекнули, что это очень известные люди.