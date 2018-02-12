Россия усилила контроль за продукцией шести белорусских предприятий

Россия усилила контроль за продукцией шести белорусских предприятий3
- 12.02.2018, 15:33
- 1,853
В продуктах нашли антибиотики.
Россельхознадзор усилил контроль продукции шести молочный и мясных предприятий Беларуси из-за обнаружения в ней антибиотиков.
Как сообщает interfax.by, режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении Борисовского мясокомбината N1, Калинковичского мясокомбината, компаний "Молоко", "Партнер и К" и "Старфуд". В произведенной ими продукции - колбасных изделиях, говядине и молочной сыворотке - выявлены остатки тетрациклина.
Кроме того, под эту меру подпала продукция компании "Милкавита", в питьевых сливках которой обнаружено сухое молоко.