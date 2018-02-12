В Молдове начал действовать запрет на российскую телепропаганду 11 12.02.2018, 15:54

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Фото: AFP

Закон запрещает ретрансляцию передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию.

В Молдове вступил в силу закон о борьбе с российской пропагандой, принятый парламентом в декабре 2017 года, сообщает zn.ua.

"Мы знаем, что с понедельника основные телеканалы прекратили ретрансляцию информационных программ "Первого канала", РТР, НТВ и других каналов", - сказал сказал председатель Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) Драгош Викол.

Он подчеркнул, что "основная задача Совета - прояснить новые правила вещания для всех поставщиков данных услуг, чтобы исключить из информационного пространства пропаганду и дезинформацию".

Закон о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радио был принят парламентом в декабре 2017 года. Президент Игорь Додон отказался промульгировать закон. Закон промульгировал председатель парламента Андриан Канду, которому решением Конституционного суда было предоставлено такое право.

Новый закон предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдове информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.