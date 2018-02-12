Минчане выступили против раздачи земель Лукашенко 3 12.02.2018, 15:59

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Может быть разрушен уникальный район столицы, где живут незрячие.

В редакцию tut.by позвонила читательница Тамара и рассказала: в районе парка Медвежино собираются строить жилую высотку. Новость была бы незначительной, если бы не обстоятельства: по соседству с будущей стройкой сконцентрированы дома, где в основном проживают слабовидящие и слепые люди. Этот квартал заметно отличается от других по турникетам в каждом дворе, которые лабиринтом ведут к единственному предприятию в Минске, где работают люди с плохим зрением — «Светоприбор». Участок, где собираются строить дом, примыкает к парку Медвежино и является единственной площадкой, где инвалиды по зрению могут гулять на свежем воздухе.

О необычном квартале на улице Якубовского, 48/1 (микрорайон Запад-3), TUT.BY рассказывал в 2014 году. История людей с инвалидностью по зрению, уклад жизни которых помещен в рамки квартала с лабиринтом турникетов, впечатлила не только отечественного читателя. Позже этот материал опубликует на своих страницах The Guardian — ежедневная британская газета.

На этой площадке, оборудованной турникетами для незрячих жителей квартала, планируется строительство 16-этажного двухсекционного дома

Как это часто бывает, внимание к проблеме на этом и закончилось. Люди были не в обиде и продолжали жить дальше в своем квартале, находя радости в мелочах. Новость о том, что ради строительства многоквартирной высотки уберут единственную безопасную площадку для прогулок, нарушила их привычный уклад жизни.

Такие турникеты помогают людям с ограниченным зрением безопасно передвигаться по району

— Площадка за домом № 48 на улице Якубовского особенная (в границах лесопарк Медвежино — инспекция МНС № 1 — дома № 48 и № 74 на ул. Якубовского — ул. Одинцова). Там южная сторона, после обеда всегда светит солнце и люди выходят со своими скамеечками посидеть на свежем воздухе, — рассказывает жительница дома Тамара. — У меня есть маленькая собачка, поэтому сама я часто там прогуливаюсь. Сразу за площадкой — парк Медвежино, который в 2009 году по указу президента привели в порядок. Пока дойду до парка, со всеми остановлюсь и поговорю. Люди, имеющие ограниченное зрение, особенно слепые, не могут позволить себе иметь собачку. Поэтому часто просят дать хотя бы мою подержать у себя на руках — им это очень важно…

Жильцы собрали около 400 подписей под обращением в районную администрацию

Площадка за домом — единственное место, где инвалиды по зрению могут гулять на свежем воздухе и не опасаться машин, уверена Тамара. Каково же было удивление местных жителей, когда они узнали, что на месте этой специально оборудованной для прогулок территории собираются строить 16-этажный двухсекционный дом. Люди так расстроились, что несколько раз собирались у дома № 48/1 на улице Якубовского, обсуждали, как им жить дальше.

— На прошлой неделе на площадке проводились изыскательные работы — так мы и узнали о стройке, — рассказали местные жители. Люди в очередной раз вышли на улицу, чтобы обсудить проблему. — Увидели у строителей план и до сих пор прийти в себя не можем. Новостройка-высотка, да еще и двухсекционная, займет все свободное пространство за домом № 48/1 и лишит инвалидов по зрению единственной возможности для прогулок. На плане видно, что вместо специальной площадки появится не только новостройка, но и вся сопутствующая инфраструктура: проезды для машин, несколько автостоянок. То есть за домом появится движение, к тому же интенсивное. Получается, слепые люди вынуждены будут сидеть в своих домах, как в клетках, безвылазно.

Вид с 9-го этажа на площадку

Других мест, оборудованных специально для прогулок инвалидов по зрению, действительно больше нет в этом квартале. Дворы со стороны подъездов заставлены машинами, и вовсе не самих жильцов. Например, по вечерам в местный ФОК приезжают на автомобилях жители микрорайона и оставляют свои авто в и без того тесных дворах. Все, что остается людям с ограниченным зрением, это ходить по лабиринтам из турникетов по маршруту «дом-работа-дом».

На днях жители квартала написали коллективное обращение в районную администрацию. Под обращением уже подписалось порядка 400 человек — все это жители близлежащих домов: № 48 корпус 1, № 74, № 76, № 78 корпус 1 на улице Якубовского.

Со стороны двора людям негде прогуляться

Также жители девятиэтажного дома, в 339 квартирах которого в основном проживают инвалиды по зрению, опасаются того, что новостройка закроет им свет.

Жителям первых этажей и так не хватает света, а новостройка, уверены они, еще больше будет затенять дом № 48/1

— Они же не все полностью слепые, не все с полной светопотерей, — говорит Тамара. — Даже если кто-то пусть и не видит солнышко, но ощущает. А если за их домом построят высотку, она наверняка перекроет доступ солнечного света в квартиры. Вот и получается, что государство с одной стороны создает безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями, с другой — отнимает. Даже единственную сберкассу, которая была в шаговой доступности на Якубовского, 32 (филиал Беларусбанка) закрыли. Ближайшая — на улице Одинцова. Идти туда опасно, там нет турникетов, сложный и опасный перекресток…

Официально: Если участок выделил Лукашенко — это не обсуждается

В администрации Фрунзенского района Минска подтвердили, что на этом участке планируется строительство 16-этажного двухсекционного дома. Заказчиком объекта выступает КУП «Завод эффективных промышленных конструкций», застройщиком — ОДО «Салей».

— Согласно ПДП района, строительство дома там не планировалось. Застройщик получил разрешение на строительство дома на этом участке по указу президента. Сейчас идет стадия разработки проекта. То, что сделали заборы проб земли, это еще не значит, что завтра там начнут строить, — рассказали в управлении архитектуры и строительства Фрунзенского района Минска.

— Указ Лукашенко на застройку этого участка чем продиктован?

— Процедура такая: заказчики записываются на прием в администрацию Лукашенко и уже там рассматривается их инвестиционное предложение. На основании этого принимается решение, какую резолюцию давать: положительную или отрицательную.

В районной администрации подчеркнули, что акт выбора земельного участка еще не предполагает строительство. После этой процедуры заказчик должен разработать проектную документацию, получить по ней заключение госэкспертизы. Это дело не одного дня. Проект дома, о котором говорится в материале, находится в разработке уже около двух лет.

В управлении архитектуры и строительства администрации Фрунзенского района в курсе замечаний жильцов, чьи дома расположены близко к предполагаемой стройке.

— По инсоляции заказчик должен еще предоставить документы. Тогда и станет понятно, нарушается что-то или нет. В любом случае жильцы могут написать коллективное обращение в адрес администрации района с просьбой сохранить и не нарушить те преференции, которые у них были. Тогда районная администрация будет ходатайствовать в городе о том, чтобы застройщиком это условие было внесено в проект-решение.