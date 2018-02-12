Сланцевое бурение в США вышло на трехлетний рекорд 1 12.02.2018, 16:16

1,298

К концу года Америка будет добывать 11 миллионов баррелей в сутки.

Сланцевые компании США продолжают наращивать объемы бурения на фоне взлетевших до 3-летних рекордов цен на нефть.

На минувшей неделе количество буровых установок, задействованных на американских месторождениях, подскочило на 26 единиц, сообщила в отчете компания Baker Hughes, более 70 лет отслеживающая активность на нефтяных скважинах по всему миру, пишет finanz.ru.

Недельный скачок объемов бурения стал вторым по масштабам с 2014 года, а общее число буровых достигло максимума с апреля 2015-го - на 9 февраля в США работала 791 буровая бригада.

Почти все вновь запущенные установки - 24 из 26 - использовались для горизонтального бурения, которое применяется для разработки сланцевых формаций, следует из данных Baker Hughes.

Максимальный рост был зафиксирован в крупнейшем сланцевом бассейне Permian в Техасе, где количество буровых выросло на 10 единиц.

"Возрастающая активность американских нефтепроизводителей вновь ставит под угрозу достижение баланса рынком в ближайшей перспективе", - констатирует аналитик Nordea Денис Давыдов: на прошлой неделе Минэнерго США зафиксировало рост добычи в стране до исторического максимума в 10,25 млн баррелей в сутки, при этом процесс сокращения запасов в хранилищах, который шел непрерывно с ноября прошлого года, приостановился.

Минэнерго США повышает прогнозы по нефтедобыче в стране практически ежемесячно, но угнаться за активностью сланцевиков ему пока не удается: скорее всего, фактические показатели по итогам года снова будут выше оценок, говорит сырьевой стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

По новой оценке, опубликованной в февральском докладе по рынку энергоносителей, уже к концу года Штаты выйдут на добычу 11 млн баррелей в сутки, став крупнейшим производителем нефти в мире. Всего 3 месяца назад выход на эту планку Минэнерго прогнозировало на середину 2019-го года.

Еще более тревожно выглядит прогноз по добыче в не входящих в ОПЕК странах в целом, указывает Шейбе: как считает американское Минэнерго, суммарно государства вне картеля добавят рынку 2,35 млн баррелей новых ежедневных поставок.

При этом спрос вырастет лишь на 1,7 млн баррелей в день. В результате мировой рынок вернется в режим избыточного предложения: оно составит 0,4 млн баррелей в сутки в первом квартале, 0,7 млн во втором, 0,2 млн - в третьем и 0,5 млн - в четвертом.

Вернуться к относительному балансу добычи нефти и ее потребления мир сможет лишь к концу 2019 года, когда навес избыточного предложения сократится до 0,08 млн баррелей в день, считает Минэнерго США.