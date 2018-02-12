В Киеве задержали Саакашвили 12.02.2018, 16:36

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Арест происходил в ресторане «Сулугуни».

Экс-президента Грузии, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили задержали силовики в ресторане «Сулугуни» в переулке Музейном в Киеве. Об этом написал в Facebook член партии «Рух нових сил», бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе в Facebook.

«Три буса Фольксваген, номерные знаки АА (номер одного из них – АА0121СН)», – сообщил он.

На странице в Facebook Саакашвили опубликовано видео предположительно задержания политика.

В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство. В июле 2017 года, когда он находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал указ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства.

Грузия требует выдачи Саакашвили. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015 годах. В январе 2018 года суд в Тбилиси заочно приговорил политика к трем годам лишения свободы за злоупотребление властью.

В Украине Саакашвили судится с Государственной миграционной службой из-за отказа предоставить ему политическое убежище. 5 февраля Киевский апелляционный админсуд отклонил апелляцию Саакашвили, признав решение суда первой инстанции об отказе в предоставлении статуса беженца законным. Защита политика намерена подать кассационную жалобу в Верховный Суд Украины.

9 февраля 2018 года министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что юридических преград для экстрадиции в Грузию Саакашвили больше нет.