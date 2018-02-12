СКР: Разбившийся Ан-148 был цел до столкновения с землей 12.02.2018, 17:00

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Мощный взрыв, о котором сообщали очевидцы, произошел уже после падения самолета.

Потерпевший крушение Ан-148 "Саратовских авиалиний" был цел до столкновения с землей. Мощный взрыв, о котором сообщали очевидцы, произошел уже после падения самолета, утверждают в Следственном комитете России, сообщает "Радио Свобода".

Ранее были найдены оба "черных ящика" Ан-148. В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщили, что бортовые самописцы сильно повреждены, но пригодны для расшифровки. Эксперты приступили к их изучению.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился 11 февраля вскоре после вылета из московского аэропорта Домодедово. Самолет направлялся в Орск. Жертвами крушения стали 71 человек, в их числе трое детей и трое иностранных граждан.

Рассматриваются несколько причин авиакатастрофы: обледенение самолета, его техническая неисправность и человеческий фактор. "Саратовские авиалинии" временно приостановили эксплуатацию самолетов Ан-148.

В России проходят акции памяти погибших при крушении 11 февраля.