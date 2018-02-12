Правозащитница из Светлогорска: Власти боятся народных протестов против завода 2 12.02.2018, 17:13

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Елена Маслюкова

Фото: dw.com

Завод беленой целлюлозы строился с нарушениями.

Последние месяцы в Светлогорске и окрестных деревнях стоит плохой запах от нового завода беленой целлюлозы, построенного китайской корпорацией. Люди жалуются на ухудшение состояния здоровья, удушье, тошноту и рвоту. Руководство завода и города уверяют граждан, что газы не вредны для здоровья, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Правозащитница Елена Маслюкова на митинге 11 февраля рассказала, что местные власти боятся народных протестов против завода и запрещают проведение пикетов на эту тему даже в разрешенных местах:

— Дело в том, что еще в девяностые годы Совет министров принял решение о том, что химическое производство в Светлогорске больше не должно больше развиваться, потому что две крупных вредных производства уже в городе есть. Но потом передумали. Жители собрали более 10 тысяч подписей против строительства (население Светлогорска — около 70 тысяч человек). Но ни Лукашенко, ни местные власти к нам не прислушались.

Завод строился с нарушениями, об этом знают все в городе. Пока не он не начала работать, люди еще терпели, но в ноябре начались волнения, стали задавать неудобные вопросы, интересоваться, откуда появились странные запахи по всему городу. Поэтому мы должны выходить на пикеты и требовать соблюдения законов.

Напомним, около 100 человек пришли 11 февраля на встречу с лидерами БНК в Светлогорске . Главной темой были экологические проблемы в городе.

На акции выступили представители экологических организаций и специалисты, которые рассказали о том, какую опасность представляет завод беленой целлюлозы. Жителям Светлогорска также раздавали листовки с приглашением на празднование столетия Белорусской Народной республики 25 марта в Минске и с информацией о способах обхода блокировки сайта «Хартия’97». Многие участники встречи подчеркивали, что это особенно актуально сейчас и благодарили журналистов за освещение местных проблем.