CIT узнала имена российских наемников, погибших при авиаударе США 12.02.2018, 17:40

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Все наемники служили в российской «частной военной компании Вагнера».

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) узнала имена россиян, погибших в Сирии 7 февраля при авиаударе международной антитеррористической коалиции под командованием США. Это Алексей Ладыгин из Рязани, Владимира Логинов из Хабаровска, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбест Свердловской области, сообщает "Радио Свобода".

Все они, по данным CIT, служили в российской "частной военной компании Вагнера". При этом Ладыгин и Косотуров, предположительно, ранее воевали на стороне сепаратистов в Донбассе. Общее число россиян, погибших при авиаударе 7 февраля, неизвестно.

О том, что в Сирии под авиаудар международной антитеррористической коалиции под командованием США попали российские наемники, сообщал американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, наемники оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение.

Министерство обороны России отвергает сведения о погибших при авиаударе россиянах. В ведомстве утверждают, что российских военнослужащих в районе инцидента не было, а "местные ополченцы" действовали без согласования с российским командованием.