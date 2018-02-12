На Брестчине зарплаты чиновников выросли более чем на 300 рублей 4 12.02.2018, 17:56

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Больше всего сотрудники госорганов получали в Минске – 1667,8 рубля.

Белстат опубликовал данные о среднемесячных начисленных заработных платах по видам экономической деятельности в декабре прошлого года, пишет «Медиа-Полесье».

Специалисты сразу же отметили, что средняя зарплата госчиновников выросли до 1308,1 рубля, что почти на 313 рублей больше, чем в среднем по Беларуси.

Больше всего сотрудник госорганов получали в Минске – 1667,8 рубля, меньше всего в Минской области – 1101,8 рубля.

В Бресткой области специалистам этой сферы деятельности было начислено – 1294,6 рублей (что на 305,9 рублей больше, чем в ноябре). При этом средняя зарплата на Брестчине составила 899,1 рубль.