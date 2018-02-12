В России пройдут альтернативные Играм-2018 соревнования

В России пройдут альтернативные Играм-2018 соревнования10
- 12.02.2018, 18:04
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Призовые за победу в этих соревнованиях будут равны вознаграждению для призеров Игр в Пхенчхане.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении на территории страны альтернативных соревнований для спортсменов, которые по решению МОК не были допущены до участия в Олимпиаде-2018.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, состязания, как по олимпийским, так и по паралимпийским видам спорта, пройдут в нескольких российских городах.
Призовые за победу в этих соревнованиях будут равны вознаграждению для призеров Игр в Пхенчхане.