Жители Светлогорска: Чернобыль может показаться детской сказкой 2 12.02.2018, 19:17

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Фото: «Радыё Свабода»

Власти сознательно скрывают уровень опасности, которую представляет новый завод.

Последние месяцы в Светлогорске и окрестных деревнях стоит плохой запах от нового завода беленой целлюлозы, построенного китайской корпорацией. Люди жалуются на ухудшение состояния здоровья, удушье, тошноту и рвоту. Руководство завода и города уверяют граждан, что газы не вредны для здоровья, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Общественный активист Сергей Сентюров считает, что власти сознательно скрывают уровень опасности, которую представляет новый завод:

— Они ничего не говорят про вред меркаптана, про последствия того, что весь город, в том числе и маленькие дети, дышат им. Что на самом деле пугает, так это то, что нет никаких организаций которые могли бы проконтролировать количество этих выбросов в атмосферу. Люди не знают, выживут ли. Информацию от властей мы вообще не получаем. Многие опасаются последствий, говорят о том, что если что-то произойдет то это будет катастрофа. Чернобыль может показаться детской сказкой.

Напомним, около 100 человек пришли 11 февраля на встречу с лидерами БНК в Светлогорске. Главной темой были экологические проблемы в городе.

На акции выступили представители экологических организаций и специалисты, которые рассказали о том, какую опасность представляет завод беленой целлюлозы. Жителям Светлогорска также раздавали листовки с приглашением на празднование столетия Белорусской Народной республики 25 марта в Минске и с информацией о способах обхода блокировки сайта «Хартия’97». Многие участники встречи подчеркивали, что это особенно актуально сейчас и благодарили журналистов за освещение местных проблем.