Работники 32 слуцких предприятий могут остаться без пенсий 1 12.02.2018, 18:29

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Предприятия имеют долг по страховым взносам.

На 1 января 2018 года задолженность по платежам в Фонд социальной защиты населения допустили 32 субъекта хозяйствования Слуцкого района на сумму 996,4 тысячи рублей, сообщает сайт kurjer.info.

Кто оказался среди должников и как страховые взносы влияют на получение работниками пенсии?

Кто попал в списки должников

— Больше всего среди должников сельхозпредприятий — 81% от общего количества, и строительных организаций — 11%, — рассказала Елена Орловская, начальник Слуцкого отдела ФСЗН. — Основной причиной долга они называют сложное финансовое состояние и отсутствие средств на счетах предприятия.

Как заставить работодателя платить

Специалисты ФСЗН контролируют своевременность расчётов по платежам и взыскивают просроченную задолженность. В 2017 году долг слуцких предприятий снизился более чем в два раза, на 943,2 тысячи рублей.

Ответственность за неуплату взносов:

- За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования (на сегодняшний день это 0,0292%).

- Может быть наложен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы.

- Фонд соцзащиты вправе без суда взыскать необходимую сумму задолженности со счетов предприятия-должника, если на них есть деньги, принять другие меры.

Как работнику узнать, платит или нет предприятие за него взносы

Фактически человек, работая на том или ином предприятии, точно не знает, платят за него взносы каждый месяц или нет. Не нужно бояться лишний раз уточнить эту информацию у руководства и потребовать уплатить страховые взносы, если это не сделано. В противном случае вы имеете право обратиться в суд.

Но если работник получает зарплату в «конвертах», то он должен понимать, что его работодатель уходит от налогов и платежей в бюджет ФСЗН, а у сотрудника — нет страхового стажа и социальных гарантий.

Как заработать страховой стаж и не потерять пенсию

Сейчас минимальный страховой стаж для получения полной пенсии составляет 16 лет и 6 месяцев. Ежегодно он увеличивается и к 2025 году достигнет 20 лет.

В страховой стаж входит только то время, когда человек работал, а наниматель перечислял взносы в ФСЗН.

Важно, чтобы ежемесячный заработок был не ниже минимальной зарплаты, действующей в этом же месяце. Только тогда этот месяц работы будет засчитан как 1 месяц стажа.

Сколько должны платить ИП и ремесленники, чтобы получить право на пенсию.

До 1 марта 2018 года индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и физические лица, работающие самостоятельно, должны оплатить минимальный страховой взнос за 2017 год.

Минимальная сумма за полный год — 1 113 рублей.

Размер обязательных страховых взносов для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы, составляет 35% от дохода.

Самостоятельно платить взносы обязаны:

- индивидуальные предприниматели,

- нотариусы,

- адвокаты.