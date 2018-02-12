СМИ: Саакашвили выслали из Украины в Польшу 12.02.2018, 18:46

Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Политик уже вылетел из Украины.

Об этом сообщает издание ТСН.

Помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков написал в «Фейсбуке»: «Улетел».

Как поясняли ранее собеседники TCH, его подвергли процедуре реадмиссии (принимающее государство согласно на возвращение своего гражданина, это не является мерой наказания).

Госпогранслужба Украины подтвердила Hromadske.ua, что Саакашвили покинул страну.

Саакашвили задержали ранее в центре Киеве в ресторане. Неизвестно, кто были задержавшие его люди, сообщалось, что они были в камуфляже.

Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства в июле 2017 года. Основанием стало то, что в анкете на получение гражданства он не указал, что заочно арестован в Грузии.

Спустя два месяца Саакашвили вернулся в Украину, прорвавшись через пограничный пункт на границе с Польшей. Его задержали в декабре 2017 года, а в январе поместили под ночной домашний арест.